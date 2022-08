l momento più tragico della nostra manicure? Quando dobbiamo rimuovere lo smalto, ormai mezzo sbeccato, dalle nostre amate unghie e ricominciare il lavoro da capo. Talvolta, ci ritroviamo a doverlo fare lontano da casa, magari in vacanza. E che succede se abbiamo dimenticato l’acetone? In questo caso, nessun problema, perché esistono delle fantastiche soluzioni alternative, senza bisogno di ricorrere a strumenti di tortura come frese e lime per unghie a trama spessa.

Solventi delicati

Oltre al classico acetone, esistono in commercio dei solventi a base d’olio, che risultano più delicati per le nostre unghie, nutrendole. Esistono anche dei barattoli, con all’interno una spugna imbevuta di solvente. In questo caso, si può togliere lo smalto senza alcuna fatica, semplicemente inserendo le dita nel barattolino e facendole ruotare. Purtroppo però, la durata della spugna è limitata, e si sporca velocemente.

Crema solare nemica dello smalto

Prima di vedere 3 alternative casalinghe all’acetone, dobbiamo sapere che se siamo al mare, la crema solare non è certo amica delle nostre unghie smaltate. Infatti, dopo poche applicazioni, la crema solare diventa una sorta di solvente e scioglie lo smalto dalle unghie. Il che, se siamo intente a trovare una soluzione per rimuoverlo senza usare l’acetone, potrebbe essere un vantaggio. Se però, cerchiamo rimedi della nonna, ne esistono 3 che potrebbero fare al caso nostro.

Togliere lo smalto senza acetone non con la fresa, ma 3 alternative

Bisogna fare una piccola premessa. Questi rimedi alternativi all’acetone, rimuovono lo smalto, sì, ma richiedono un po’ più di pazienza, rispetto ai solventi pensati apposta per questo scopo. Con molta probabilità, dovremo ripetere il procedimento più volte, ma il risultato sarà ottimale e le nostre unghie saranno pronte per una nuova e perfetta manicure o pedicure. Il primo rimedio che illustriamo è quello più delicato in assoluto e prevede l’uso di olio d’oliva. Dobbiamo strofinare un batuffolo di cotone, imbevuto di olio, su ogni unghia per un paio di minuti e lo smalto verrà via, lasciando inoltre le nostre unghie nutrite e pulite. Altrimenti, possiamo optare per un mix di aceto e limone. Sicuramente, questa alternativa all’acetone è leggermente più aggressiva, ma fa la sua funzione. Quello che dovremo fare è immergere le dita in una ciotola contenente due parti di aceto e una di succo di limone per qualche minuto e, dopodiché, strofinare con un batuffolo di cotone, per rimuovere accuratamente tutto lo smalto.

Un’alternativa insolita all’acetone

Infine, un rimedio al quale forse nessuno aveva mai pensato, consiste nell’utilizzare una quantità abbondante di dentifricio. Dovremo applicarlo sulle unghie, lasciarlo agire per 10 minuti abbondanti e poi rimuovere tutto con dei dischetti di cotone. Potremmo associare anche un po’ di bicarbonato, per semplificare l’operazione e magari concludere con un bel pediluvio per combattere il sudore per prenderci cura anche dei piedi. Per togliere lo smalto senza acetone non usiamo frese e lime selvagge, ma adoperiamo questi incredibili rimedi della nonna, più pratici e veloci!

