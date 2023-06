Togliere i baffetti e indebolirli senza ceretta? 3 trucchi indolore approvati dalle estetiste per eliminarli in modo naturale

I peli sul viso possono metterci molto in imbarazzo e tantissime persone cercano di nasconderli o addirittura di eliminarli. La pelle del viso è piuttosto delicata e agire con pinzette, lamette o cerette può spaventarci. Se vuoi provare delle soluzioni naturali e non aggressive, oggi abbiamo il rimedio che fa per te. Se vuoi conoscerlo, ti consigliamo di continuare a leggere.

Tutti noi sogniamo una pelle liscia, morbida e senza peli. Fortunatamente, esistono moltissimi rimedi nella lotta contro i peli. In primis, ci sono le estetiste che agiscono in modo professionale praticando la ceretta. Oltre a questo, esistono in commercio molte creme a base chimica con azione mirata ad eliminare i peli. Ciònonostante, non tutti sono fan della ceretta e altre soluzioni non naturali. La ceretta, per quanto sia un rimedio eccezionale, è anche piuttosto dolorosa. La pelle sopra le labbra è molto delicata. Se non vuoi irritarla con costosi prodotti, o sentire dolore, questi rimedi non sono adatti a te. Ecco perché oggi ti spiegheremo come fare: queste soluzioni, oltre ad essere efficaci, ti faranno risparmiare un sacco di soldi.

Togliere i baffetti e indebolirli senza ceretta: bastano 2 ingredienti molto comuni

Avresti mai detto che è possibile togliere i baffetti usando dei comunissimi prodotti che hai in dispensa? Puoi ottenere un’efficace e delicatissima crema depilatoria del tutto naturale unendo due prodotti: farina di ceci e yogurt bianco (oppure latte).

Mescola 2 cucchiai di farina di ceci a un cucchiaio di latte. Al posto del latte potrai usare del classico yogurt bianco, quanto basta per ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Applica la crema sui baffetti e lasciala agire per circa 20 minuti. Infine, togli la crema nel senso contrario al pelo come se fosse una cera a freddo. Rimuovi ogni residuo risciacquando con abbondante acqua fresca e applica una crema idratante. Il risultato sarà formidabile!

Per eliminare i baffetti ti suggeriamo ancora due rimedi naturali ai quali probabilmente non hai mai pensato

Secondo le esperte del settore, ovvero coloro che lavorano con i peli ogni giorno, alcuni trucchetti naturali possono aiutare a risolvere il problema. Metti un cucchiaino di dentifricio dentro una tazzina e aggiungi dello zucchero bianco e poche gocce di limone. Otterrai un composto non troppo liquido che applicherai sui baffetti. Lascialo asciugare e fallo agire per qualche ora. Quando il prodotto sarà del tutto secco, rimuovilo con uno strappo deciso. Insieme al composto verranno via tutti i peli e il tuo viso sarà di nuovo liscio.

L’ultimo rimedio per togliere i baffetti e indebolirli senza ceretta consiste nel creare una crema usando farina d’avena e miele. Otterrai un prodotto che dovrai massaggiare con movimenti circolari. Fallo agire per almeno 10 minuti e rimuovilo con acqua calda. Farlo più volte a settimana non solo farà cadere i peli, ma ne rallenterà anche la crescita.