Eliminare i peli sul viso in modo naturale con 3 tecniche utilizzate in India per avere la pelle liscia

La peluria sul viso, quali baffetti o peli sul mento, risulta insopportabile alla maggior parte delle donne. Tanto è vero che fin dai tempi più antichi è abitudine liberarsene.

Diversi i metodi di depilazione, di cui alcuni aggressivi o costosi.

Possiamo però ampliare il ventaglio di possibilità e puntare la nostra attenzione verso le tecniche diffuse in Oriente, in particolare in India. Uno Stato che vanta una lunga storia cosmetica e di tradizioni beauty naturali ancora oggi usate dalle donne indiane.

Per depilare il viso vi sono diversi metodi. Uno da scartare è il rasoio, che rischia di infoltire la nostra peluria. Medesimo risultato anche con la crema depilatoria che taglia i peli.

La pinzetta invece li strappa. Ma attenzione, perché se si spezzano i peli invece di estirparli si fanno a rinforzare.

Vi è poi la ceretta che invece indebolisce i peli e dà risultati più duraturi, ma più risulta dolorosa. Soluzioni definitive sono i trattamenti laser o di luce pulsata, però necessitando di varie sedute dall’estetista potrebbero risultarci costosi. Inoltre richiedono di non esporsi al sole.

Questi i metodi più diffusi nella nostra società, ma quante volessero ulteriori opzioni possono puntare sulle tecniche indiane, economiche e naturali.

Eliminare i peli sul viso in modo naturale con i metodi delle donne indiane

Il primo metodo depilatorio che andremo a vedere sta conquistando anche l’Occidente, si tratta della depilazione con filo. Una modalità precisa e lenta da utilizzare esclusivamente sul viso e per le sopracciglia.

Vi si potrà sottoporre in un centro estetico oppure imparare ad usarla da sé, prestando attenzione a non farsi male. Servirà semplicemente del filo di cotone o di seta, quest’ultimo è più delicato ed eviterà di provocare taglietti sulle dita nell’utilizzo.

Tagliamone un pezzo, dovrà essere sufficientemente lungo per consentire la depilazione della parte ma non in modo eccessivo. Soprattutto i primi tempi che si apprende la tecnica, meglio evitare una maggiore lunghezza che rischia di farlo incastrare dove non dovrebbe.

Creiamo un cerchio col filo chiudendolo con un nodo.

Allarghiamo la parte di ambedue le mani tra indice e pollice come a mimare una pistola. Inseriamo il cerchio di filo sui due indici e pollici, facciamo ruotare la mano destra 5/6 volte per intrecciare a livello centrale il filo. Mantenendo questa posizione col filo, andiamo ad appoggiarlo sui peli da tirare. Allargando e stringendo indici e pollici da un lato e dall’altro, faremo scivolare l’intreccio centrale che tirerà i peli. Attenzione a non usarlo vicino a nei e altre parti delicate, nonché a non perderne il comando. Servirà allenamento e cautela.

Il filo consentirà di estirpare anche i peli dalla radice, anche quelli molto corti che la ceretta non riesce a tirare. Inoltre, sfiora leggermente la pelle, il che comporterebbe minori irritazioni.

Ovviamente dovremo avere sempre una pelle ben idratata. Quando ben utilizzato non è doloroso, si avvertirà solo un lieve pizzicore. Qualora notassimo fastidi della cute interrompiamone l’uso però.

Maschere depilatorie da fare in casa

La depilazione Indiana si serve anche di tanti ingredienti naturali che solitamente abbiamo in casa. Infatti, per eliminare i peli sul viso in modo naturale si servono di alcune maschere che tenderebbero a indebolirli nel lungo tempo.

Inoltre donerebbero anche una pelle levigata al pari di alcuni trucchi coreani.

La prima maschera si baserebbe sull’azione della curcuma che diraderebbe la peluria.

Ci servirà mezzo cucchiaio di curcuma, 1 cucchiaio di miele e 2 di yogurt. Mescoliamo e spalmiamo sul viso con massaggi contropelo per 5 minuti. Risciacquiamo con acqua tiepida. Possiamo ripeterlo un paio di volte a settimana, senza eccedere per evitare che la curcuma ingiallisca la pelle.

Infine le donne indiane mescolano 1 albume d’uovo con 2 cucchiai rispettivamente di zucchero e 1 di farina di ceci. Si lascerà in posa sulle parti da depilare e una volta asciutta la maschera si andrà a strappare, dovrebbe così rimuovere anche i peli.

Sarà bene provare ambedue le maschere su un piccolo lembo di pelle per accertarsi non irritino. Ovviamente nello spalmarle si dovrà evitare il contorno occhi.