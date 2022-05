Le calzature che indossiamo ci fanno compagnia ogni giorno e tengono al sicuro e comodi i piedi. Nel lungo periodo, però, potrebbero facilmente puzzare e impregnarsi di qualche odore spiacevole. Questo accade soprattutto nella bella stagione, col caldo e il sudore che si accumula all’interno. Almeno sappiamo che per pulire quelle scamosciate e bianche di tela o pelle basta qualche comodo trucco.

Invece, per contrastare il fetore che rischia di diffondersi per tutta l’abitazione ricorriamo sovente agli spray commerciali. Ne spruzziamo un po’ dentro le scarpe e aspettiamo che agisca. Ma non sempre funziona e siamo costretti a rivivere la stessa esperienza ogni volta.

Proviamo, perciò, a risolvere la situazione affidandoci ai rimedi casalinghi e togliamo il cattivo odore dalle scarpe senza lavarle con un trucco efficace.

Aceto e amido di mais tra gli alleati naturali

La gran parte delle volte la soluzione ai nostri problemi è in dispensa e non ce ne rendiamo conto. Anche nel caso delle scarpe che puzzano, potremmo rimediare grazie a un prodotto celeberrimo nelle pulizie di casa. Stiamo ovviamente parlando dell’aceto. Ci basterà versarne qualche goccia su un panno morbido e strofinare la soletta e tutto l’interno per sbarazzarci del fetore.

Un’ottima alternativa ecologica è l’amido di mais. Questo prodotto ci tornerà utile per far respirare le calzature, oltre che per pulire la tomaia. Lasciamone un pugno dentro la scarpa e aspettiamo qualche ora che faccia effetto. Togliamolo e godiamoci le nostre scarpe come nuove.

Togliamo il cattivo odore dalle scarpe senza lavarle con questa polvere profumata più efficace dei soliti spray

Se volessimo contemporaneamente togliere la puzza e disinfettare le scarpe, potremmo chiedere aiuto a due validi prodotti pulenti. Il primo lo conosciamo bene e lo usiamo normalmente per la beauty routine: si tratta del talco. L’altro è una gradevolissima essenza naturale, quella al timo.

Se combinati, provvederanno a eliminare i batteri e a diffondere un aroma piacevole nelle solette. Per sfruttarne il potere dovremo realizzare un’efficace polvere naturale. Mischiamo una buona quantità di talco con diverse gocce di olio al timo e versiamo il prodotto in un sacchetto chiuso con le scarpe.

Assicuriamoci che si espanda per tutto il contenitore, poi lasciamo agire per almeno una notte. Per finire rimuoviamo tutto per bene con una spazzola e ci godiamo le nostre scarpe come appena comprate.

Lettura consigliata

Per lavare e togliere subito la puzza da ciabatte e pantofole basta questo rimedio naturale efficace e veloce

(Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo. Non conosciamo i comportamenti dei nostri lettori nei confronti di utensili presenti in casa o in giardino. Per questo motivo si raccomanda di utilizzare la massima cautela ed attenzione con attrezzi per la casa e il giardino per evitare di creare spiacevoli incidenti. In ogni caso è fortemente consigliato leggere le avvertenze riguardo al presente articolo e alle responsabilità dell'autore consultabili QUI»