Tra i titoli di Stato in circolazione ci sono dei BTP che hanno cedole molto elevate. Tra le varie obbligazioni governative, una distribuirà un ricco coupon il 1° agosto. La cedola annuale di questo Buono poliennale è del 4,75%. Quindi chi possedesse 10.000 euro nominali del titolo incasserebbe ogni anno 475 euro.

La maggior parte dei BTP hanno una caratteristica particolare che può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio, hanno una cedola fissa. Ovvero indipendentemente dalle condizioni di mercato ogni anno quel BTP distribuirà sempre quella cedola fino al rimborso dell’obbligazione. Ricordiamo anche che la cedola annuale è distribuita semestralmente. Metà alla scadenza del primo semestre e la seconda metà alla scadenza della annualità.

Tuttavia la cedola non è il rendimento del titolo, questo cambia a seconda del prezzo che il BTP ha sul mercato. In ogni momento la differenza tra il prezzo sul mercato e il prezzo di rimborso e le restanti cedole, concorrono alla formazione del rendimento.

In genere i prezzi delle obbligazioni con tasso fisso, quindi anche dei BTP, salgono quando i tassi di mercato hanno una tendenza al ribasso. Viceversa quando i tassi di mercato hanno una tendenza rialzista i prezzi dei BTP calano. Questo è il caso dell’attuale scenario di mercato che prevede tassi di interesse in aumento per i prossimi mesi.

Titolo di Stato BTP con super cedola in arrivo e rendimento netto

Chi ha un Buono del Tesoro poliennale a tasso fisso e lo rivendesse prima della scadenza non avrebbe la certezza del rendimento. Al momento dell’acquisto l’investitore conosce il rendimento certo del titolo solamente se attenderà il rimborso. In pratica chi acquista un BTP sa quanto guadagnerà solamente se terrà il titolo in portafoglio fino alla scadenza.

È il caso anche del BTP con scadenza agosto 2023 (Isin: IT0004356843). Chi ha in portafoglio questo BTP il 1° agosto riceverà sul conto un flusso di denaro pari alla metà della cedola annuale. Quindi ogni 10mila euro di investimento nominale l’investitore riceverà sul conto 237,5 euro. Altri 237,5 euro li riceverà a febbraio del prossimo anno.

Il titolo verrà rimborsato tra un anno. Al momento dell’analisi la quotazione è di 103,8 centesimi e il rendimento totale a scadenza sarà dello 0,9%.

A chi conviene acquistare questo BTP? Probabilmente ad un risparmiatore che ha necessità di parcheggiare la sua liquidità per i prossimi 12 mesi. Acquistare questo BTP significa avere la certezza che tra un anno si riavranno i soldi indietro con un rendimento dello 0,9%.

Il prossimo anno, ma a novembre, scade un altro Titolo di Stato BTP con super cedola, il Buono poliennale 1° novembre 2023. Questa obbligazione del Tesoro vanta un record, ha la cedola più alta della recente storia delle obbligazioni governative italiane. Al momento di questa analisi il BTP quota 109,8 centesimi ed ha un rendimento a scadenza dell’1,1%. Può essere indicato per un investitore che deve parcheggiare del capitale per un anno e mezzo, fino a novembre 2023.

Lettura consigliata

Investire 50.000 euro e trasformarli in modo garantito in 100.000 euro raddoppiando così i soldi sul conto