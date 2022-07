Come se non bastasse la terribile afa che ci sta opprimendo, ecco mosche e zanzare che la stanno facendo davvero da padrone. Giorno e notte, alla ricerca della nostra pelle e del nostro sangue. Con tanto di fastidioso prurito dopo esserci accorti della puntura. Abbiamo anche visto qualche valido sistema naturale per cercare di rimediare immediatamente alla puntura, anche se l’umidità di questi giorni è loro alleata. Ma, sudore, caldo e pelle appiccicaticcia sono anche le condizioni ideali per un’altra infiammazione della pelle, tipica di questo periodo. Parliamo dello sfregamento, dovuto al contatto tra pelle, sudore e tessuto degli abiti. Una situazione che ci fa davvero sclerare e rischia di procurarci danni anche alla pelle.

Come evitare lo sfregamento della pelle

Potrebbe sembrare strano ma molti di noi quotidianamente soffrono del problema dello sfregamento sulla pelle. A causa delle condizioni lavorative, che ci portano, con questo caldo, a sudare, non potendo lavorare in costume da bagno. Come suggerivano le nostre nonne, i sistemi pratici e veloci per cercare di prevenire lo sfregamento sarebbero due:

il classico borotalco, che diamo ancora adesso ai bambini, ma non solo;

la pomata allo zinco, minerale che, con le sue virtù antibatteriche, sarebbe un potente alleato della nostra pelle contro le irritazioni.

Non sarebbe una dermatite o un bruciore questa infiammazione della pelle

Se dovesse capitarci di soffrire di uno sfregamento improvviso della pelle e non avere borotalco o pomata allo zinco, ci sarebbe anche un rimedio semplicissimo. Ed è quello di lavare semplicemente la parte del derma interessata con acqua tiepida e sapone, possibilmente neutro.

Un altro sistema apprezzato da molti e di cui potremmo chiedere la conferma in farmacia è quello dell’aloe vera. Altra pianta che, grazie alla miniera di vitamine, minerali e nutrienti, potrebbe lenire il prurito, donando senso di freschezza alla pelle irritata.

Tessuto leggero e fasce anti-sfregamento

Non sarebbe una dermatite o un bruciore questa infiammazione che potremmo combattere con l’utilizzo di tessuti più leggeri possibile. Quando lo sfregamento riguarda le cosce, esistono addirittura dei pantaloncini tipo ciclista in cotone o microfibra, da usare sotto le gonne per le signore. Così come pochi sanno che, sono in vendita nei negozi di sanitari, in farmacia e su internet le fasce anti-sfregamento.

