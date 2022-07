La medicina, è una disciplina complessa. Così come lo è la parte di scienza che si occupa di nutrizione ed alimentazione. Mischiare le due cose, soprattutto per chi non ne ha competenza e si affida a leggende metropolitane, rischia di diventare un terreno scivoloso. E c’è un esempio chiaro che si può fare.

Alcuni, ad esempio, tendono ad attribuire il problema del sovrappeso ad un presunto legame con la tiroide. Ma cosa dicono i medici su questa possibile correlazione? La risposta a questa domanda è quella che può chiarire al meglio la questione.

Tiroide ed aumento o perdita di peso, la relazione che potrebbe esserci

Sulle pagine dell’Humanitas si sottolinea come davvero ci può essere un legame tra il peso corporeo e la tiroide. Ma è bene da fare delle distinzioni.

Ipotizzando che si faccia riferimento ad un soggetto affetto da ipertiroidismo, si potrebbe avere un calo dei valori sulla bilancia. Ma attenzione: non si perderebbe solo del grasso, ma anche della massa muscolare (non auspicabile).

Tuttavia, va detto che questa situazione collaterale non è un dato certo. Alcuni, anche se in pochi casi, potrebbero addirittura veder lievitare il dato del proprio peso nella fasi d’esordio della malattia.

Ipertiroidismo e ipotiroidismo: come potrebbero influenzare il peso

Diverso è, invece, il caso dell’ipotiroidismo. C’è, infatti, la possibilità che nei casi più gravi si verifichi aumento di grasso corporeo e una maggiore ritenzione idrica. Elementi che chiaramente giocano a sfavore nella lotta contro il sovrappeso e la linea. Le variazioni del peso non sarebbero comunque particolarmente rilevanti.

Tuttavia, queste due conseguenze regredirebbero con una “terapia sostitutiva”. La situazione non potrebbe, quindi, essere considerabile come una possibile causa scatenante di un’eventuale obesità.

Il rischio è che, dunque, un aumento di peso imputabile ad una condotta alimentare e di vita errata non siano considerati come dovrebbero essere. Ossia come le cause principali di un’eventuale crescita del peso o di una condizione di obesità o sovrappeso già maturata.

Meglio cambiare lo stile di vita

In base, dunque, a quanto evidenziato dai medici si nota una non elevata correlazione tra tiroide ed aumento o perdita di peso. O quantomeno molto meno di quanto non si dica nell’immaginario collettivo.

Il consiglio in questi casi è, ovviamente, di parlare sempre dei problemi con il medico. Sarà, eventualmente, lui ad indagare la presenza di eventuali problemi alla tiroide e come potrebbero influire su altri aspetti.

Quando si parla di sovrappeso, dunque, resta la possibilità di considerare l’opportunità di mangiare in modo corretto e muoversi. Si potrebbe, iniziare, scegliendo di fare una camminata ogni giorno i cui benefici sono sicuramente tanti.

