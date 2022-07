3 sono i segni più passionali dell’estate, non Capricorno o Scorpione

Luglio ed agosto sono i mesi degli ardori e delle avventure romantiche per eccellenza. Non è solo per le giornate soleggiate e le serate lunghe e oziose. Si tratta anche di una generale percezione di un momento di passaggio.

Spesso riconsideriamo le nostre mete di vita, ma anche le nostre priorità e ciò di cui abbiamo bisogno. Ci guardiamo indietro, guardando a cosa è stata questa prima metà dell’anno. E pensiamo al futuro, provando a immaginare cosa vogliamo a cambiare. Ed è nei momenti di passaggio che possiamo capire molto di noi.

Alle volte si tratta di una tendenza accentuata dai fenomeni astrologici che portano armonia o focosità per periodi passeggeri. Venere e Marte sono spesso responsabili di prese di posizione forti. D’altronde quel che si fa per amore, diceva Nietzsche, è sempre al di sopra del bene e del male.

In altre circostanze, oltre all’allineamento di pianeti, c’è anche un’impronta innata. Una sorta di costante caratteriale che porta ad avere una visione particolare della vita. Non significa essere predisposti al tradimento o alla fedeltà, ma mantenere una visione giocosa e divertente. Così vediamo che 3 sono i segni più passionali dell’estate.

Un ingresso sorprendente

I figli del Sagittario per natura non possono fare a meno di vedere le cose con una prospettiva vivida e intensa. Sanno che il vero problema non è non essere amati, ma diventare incapaci di amare. Se andranno al mare la loro curiosità li porterà a conoscere tantissime persone. Se andranno in una capitale europea, invece, diventeranno i protagonisti delle serate. Il loro motto in questo periodo della vita è che la fortuna assiste le persone intraprendenti. Non trovano giusto rinunciare ad una parte di sé solo a causa di abitudini consolidate.

La Bilancia sta vivendo un vento favorevole grazie all’apporto di Marte e di Venere. E si sa quale sia il fascino del marinaio che è sempre pronto a salpare per nuove avventure. Sono instancabili i figli della Bilancia, perché sanno che nella vita le occasioni occorre non solo guadagnarsele, ma anche sfruttarle bene. Abbandoneranno alcuni ricordi che li stavano appesantendo, preferendo assecondando il loro spirito avventuriero e la gioia di vivere spontaneamente. Godere del momento è in fondo un modo per onorare la regola universale della precarietà delle cose.

3 sono i segni più passionali dell’estate, non Capricorno o Scorpione

Infine, ecco un grande classico che quest’anno non si smentisce. L’estate è il loro momento. Il solleone è il momento in cui il sole brilla forte e i rappresentanti del segno del Leone si muovono di conseguenza. Per loro vale quanto diceva Confucio: abbiamo a disposizione solamente due vite, e la seconda inizia proprio nel momento in cui ci rendiamo conto di averne solo una. Non perdono un colpo. Sono pronti al tutto per tutto, anche se forse la prudenza consiglierebbe altro.

Se poi volessimo controllare la nostra predisposizione ai rapporti di lunga data e al matrimonio, non dimentichiamo di osservare la linea dell’amore impressa sulla nostra mano. Ma facciamo attenzione assoluta se assume una forma particolare.

