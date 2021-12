Ogni donna ha un indumento preferito nell’armadio, che riutilizza più e più volte nel corso degli anni. Spesso si tratta di un classico tubino nero, altre volte di un blazer color cammello. In ogni caso, deve sempre trattarsi di un jolly da poter abbinare praticamente con ogni cosa e da usare per le occasioni più diverse.

La vera fortuna è che sta bene proprio con tutto quest’apprezzatissimo capo invernale sempre di moda e non si tratta del cappotto, come molti pensano. Questo passe-partout salva ogni outfit anche per via della sua colorazione super versatile. Stiamo parlando, ovviamente, dell’abito bianco in maglia ed ecco di seguito almeno 4 modi di abbinarlo in outfit diversi.

Perché l’abito bianco in maglia è l’indumento caldo che tutte vogliono avere

Insieme a dolcevita e pullover, l’abito in maglia è uno degli indumenti più caldi della stagione. Importanti stilisti come Salvatore Ferragamo o Elisabetta Franchi lo hanno incluso nelle loro collezioni. Non mancano, tuttavia, alternative più economiche e tutte davvero interessanti.

Il primo modo d’indossarlo consiste nello sceglierlo lungo e abbinarlo a stivali alti in suede. L’abito in maglia sta benissimo non solo con sneakers e tacchi alti, ma anche con questi stupefacenti stivali grintosi che valgono oro nel look. Gli stivali di tendenza al momento sono davvero tantissimi e di sicuro conviene investire su almeno uno di questi 7 modelli stratosferici. L’accoppiata tra le trame della maglia e gli stivali crea un look davvero vincente.

In alternativa, è possibile generare un contrasto tra il tessuto morbido e bianco e un leggings in pelle. In questo caso è bene giocare con la scarpa. Andrà benissimo una sneakers per pomeriggi meno formali e un tacco alto per occasioni più mondane.

Ma l’abito in maglia lungo è davvero raffinato e romantico se abbinato a degli stivaletti bassi scamosciati e a una borsa in tinta. Per il giorno va benissimo una maxi-bag, mentre per la sera basta abbinare una borsa a tracolla con catena.

L’ultimo possibile outfit è quello più casual e versatile. Un miniabito bianco in maglia, stivaletti biker sportivi e borsa con borchie o con stampa coccodrillo. In alternativa allo stivaletto biker vanno bene anche i combat boot. In conclusione, basta questo unico vestito a fronte di svariati look per ogni occasione.

