Tiriamo fuori queste borse colorate da abbinare a vestiti, costumi e jeans in estate per essere alla moda anche senza nero

Nella classifica degli accessori più amati dalle donne le borse occupano, di diritto, i primi posti. Molte amano collezionarle mentre altre le vedono solamente come un oggetto utile. In ogni caso, ognuna ha le sue preferite, dalle tote alle borse a spalla la scelta è molto varia. Durante il periodo estivo alle classiche di colore scuro si potranno sostituire le borse super colorate, bianche ma anche rosa e gialle. Come per l’abbigliamento, abbinare in maniera magistrale le borse all’outfit potrebbe creare qualche problema. Eppure non si tratta di un’operazione complessa, tiriamo fuori queste borse colorate da abbinare a vestiti ma anche ai costumi in spiaggia. Sarà sufficiente liberare la fantasia.

Per l’abbinamento molto dipenderà dal colore della borsa. Tra le più vendute troviamo quelle rosse che si adatteranno bene a qualsiasi outfit, meravigliose con il nero e il bianco. Il secondo è un outfit che potrebbe dividere, l’idea è quella di un vestito dalle tonalità rosa abbinato ad una borsa rossa. Rosa e rosso fanno storcere il naso a molti ma in alcuni casi potrebbero dare una certa originalità all’outfit. Le borse gialle, poi, saranno meravigliose con un paio di jeans e una maglietta verde. In alternativa ottime con un vestito blu e bianco. Meglio, però, lasciare perdere l’abbinamento con il color cuoio.

Le borse bianche, estive per eccellenza, spiccheranno particolarmente insieme al rosa, al blu ma anche al nero. In quest’ultimo caso, però, attenzione al trasferimento di colore che potrebbe rovinare la borsa. L’abbigliamento nero, infatti, potrebbe passare lo scuro sul retro della borsa, macchiandolo. Quindi meglio evitare i jeans e, in generale, capi neri quando si indossa una borsa di colori chiari. Da ultime, poi, ci sono le borse fantasia che contengono più colori, in questo caso qualsiasi abbinamento sarà ben riuscito.

Cosa comprare

Tra le borse più belle dell’estate troviamo le Miss Sicily con fantasia maiolica di Dolce&Gabbana. Oltre a queste Le Bambino di Jacquemus acquistabili sul sito di MyTheresa da 490 euro in su. Tra le borse low cost la borsa mezzaluna di Zara in giallo e rosa a circa 23 euro. Molto interessante anche Le Pilage Filet di Longchamp, una borsa rete da scegliere in diversi colori a circa 85 euro. Si tratta di un modello molto estivo e perfetto non solo per il mare ma anche in città per non passare inosservate.

