Le borse sono tra gli accessori più apprezzati dalle donne. Chi più, chi meno quasi tutte sognano di accaparrarsi la borsa griffata all’ultima moda, molto spesso dai costi proibitivi.

A prescindere dai costi, tuttavia, sarà possibile essere alla moda anche senza spendere dei capitali.

In un precedente articolo si era trattato di alcune borse di tendenza in questa estate 2021 perfette da sfoggiare in spiaggia.

Sempre con riguardo alle borse si era spiegato al Lettore come riconoscere le borse originali Louis Vuitton da quelle contraffatte.

Oggi, invece ci si concentrerà principalmente su due tipologie di borse che sembrano spopolare tra le donne. Sorprendente ma sono queste le borse di tendenza che stanno spopolando tra le donne.

Da un lato troviamo le borse nere e dall’altra quelle a rete.

Per molto tempo le borse nere sono state considerate dei veri tabù in estate. Si pensava che fosse necessario riporre le borse di questo colore alla fine dell’inverno e riprenderle con l’arrivo dei primi freddi.

Molte, infatti, ritengono che il nero incupisca qualsiasi look. Per questo sconsigliato in estate.

Per fortuna in questo 2021 c’è stata una vera e propria rivincita del nero. Poco importa che siano grandi o piccole, le borse di questa estate sono nere con dettagli oro o argento.

Si tratta di accessori perfetti sia per il giorno che per la sera. Durante il giorno si potrà optare per una borsa grande utile per trasportare tutto il necessario.

Al contrario la sera sarà perfetta una borsa di piccole dimensioni. Quindi, non ascoltando chi dice che il nero va bene solo in inverno potremo sfoggiare la nostra borsa nera anche in piena estate.

Borse a rete

Il secondo must have di cui si tratterà è rappresentato dalla borsa a rete. Le borse a rete tornano dal passato rivisitate, infatti ricordano molto le classiche borse che le nostre nonne utilizzavano per fare la spesa.

Davvero delle borse di tendenza comode, pratiche e versatili perfette in ogni occasione.

Infatti, in tinta unita o colorate sono ottime sia per la spiaggia che per uscire durante il giorno e per fare la spesa.

La loro compattezza le rende molto comode da portare a spalla. Inoltre, alcuni modelli hanno anche degli scomparti in tessuto necessari per sistemare gli oggetti personali: dalle chiavi allo smartphone.