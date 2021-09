Quasi nessuno prepara mai questo cremoso tiramisù alternativo dal cuore goloso pronto in 5 minuti

In pochi riescono a rinunciare ad un buon dolce fatto in casa. Chi potrebbe dire di no ad un tiramisù dopo un pasto in compagnia? Nel Web e nei libri di cucina troviamo un’infinità di ricette, da preparare anche in poco tempo.

Oltre il classico tiramisù, esistono delle varianti a base di frutta di stagione, di gelato, con crema al cioccolato, light, senza alcol per i più piccoli. C’è chi, ad esempio, utilizza ricette particolari per sostituire le uova nel composto, per intolleranze o gusto personale.

La ricetta che vedremo prevende l’assenza del mascarpone e il trionfo della ricotta vaccina. Ricavata dal siero di latte di vacca, 100 grammi di ricotta contiene circa 146 kcal, 75,7 gr acqua, 10,9 gr lipidi, 8,8 gr di proteine, 3,5 gr zuccheri semplici.

Oltre a contenere la ricotta, questo dolce nasconde una parte interna da leccarsi i baffi. Tra uno strato e l’altro, infatti, inseriremo crema alla nocciola e frutta secca. Possiamo realizzare questa variante in una pirofila oppure monodose, in una graziosa coppetta da servire direttamente agli ospiti. Gli ingredienti per 6-8 persone sono:

500 gr di ricotta vaccina;

100 gr di panna da montare;

200 grammi di pavesini o savoiardi (oppure pan di spagna);

4 cucchiai di zucchero a velo;

200 gr di crema spalmabile alla nocciola;

150 gr di mix frutta secca (mandorle, nocciole, pistacchi, noci);

una tazza di caffè freddo o latte non zuccherato;

cacao amaro o scaglie di cioccolato fondente per guarnire.

Facciamo attenzione se siamo allergici o intolleranti a qualche elemento e sostituiamolo con altro. Chi, ad esempio, non può mangiare frutta secca, potrà utilizzare cereali croccanti sminuzzati. Per iniziare basterà montare la panna con una frusta elettrica, per fare più velocemente.

Nel frattempo, eliminiamo totalmente il liquido dalla ricotta. Uniamo i due elementi in una ciotola con lo zucchero, delicatamente, fino ad ottenere una crema delicata. Prepariamo più caffè e, dopo che saranno freddati, versiamoli in una vaschetta.

Assemblare gli ingredienti

Quasi nessuno prepara mai questo cremoso tiramisù alternativo dal cuore goloso pronto in 5 minuti, da assemblare velocemente. Infatti, disposti gli ingredienti tutti davanti a noi, potremo preparare i vari strati in poco tempo.

Alla base inseriamo uno strato fine di crema, poi andranno i savoiardi imbevuti nel caffè, uno strato di crema, uno di nutella, il mix di frutta secca. Ripetiamo il procedimento, devono essere almeno 2 strati. Spolveriamo il tutto con il cacao amaro o aggiungiamo scaglie di cioccolato. Lasciamo riposare il dolce per almeno mezz’ora prima di servilo in tavola.