Nel 18esimo secolo alla corte spagnola un cuoco detto Giobatta portò, in onore di un banchetto, un dolce nuovo, soffice e leggero, il pan di Spagna. In realtà era un antenato dell’attuale dolce, pasta genovese, ma la cosa importante è che fu un italiano a farlo conoscere. Altre fonti parlano della torta di Castela, in Spagna, conosciuta anche in Giappone, come dolce precursore. Quello che è sicuro è come questa torta sia riuscita a conquistare tutto il mondo, diventando una delle basi della pasticceria. Per quanto semplici siano gli ingredienti, è un miracolo riuscire a preparare un pan di Spagna da manuale. Uovo, zucchero, farina e aroma, sono i protagonisti di questa ricetta, variano le dosi a seconda del risultato che si vuole ottenere.

I segreti fondamentali per preparare un pan di Spagna perfetto sempre soffice e alto ideale per torte

Attenzione agli ingredienti

La regola sulle proporzioni degli ingredienti è di usare lo stesso peso per farina e zucchero per ogni uovo. Ma se si desidera una consistenza finale diversa, più compatta, basterà variare la quantità dell’uno o dell’altro ingrediente. Se si aggiunge più zucchero o più farina si avrà un impasto più elastico, oppure morbido, leggero, resistente, in base a quello che si dovrà realizzare.

È importante che le uova siano completamente a temperatura ambiente, perché fredde potrebbero non montare. Quando si acquistano controllare il peso e la dimensione, per capire quanto ne servono, in base alla ricetta.

Non essendoci lievito, una fase fondamentale è far arieggiare il composto e quindi farlo montare per bene. Utilizzare fruste o planetarie potrebbe essere determinante per un risultato soffice. Per mescolare l’impasto fare movimenti lenti dal basso verso l’alto con una spatola per non sgonfiare tutto.

Forno sempre chiuso

Il pan di Spagna va cotto, in forno preriscaldato, non ad alte temperature tra i 160 e 180 gradi, i tempi dipendono dalla dimensione della tortiera. Mai aprire il forno, i curiosi potranno sbirciare solo da fuori. 10 minuti prima che la torta sia cotta, spegnere il forno e lasciarla riposare, è sensibile agli sbalzi di temperatura e potrebbe sprofondare.

Ecco i segreti fondamentali per preparare un pan di Spagna perfetto sempre soffice e alto ideale per torte. Qui altri trucchi da pasticcere per un risultato impeccabile.