La bella stagione ci invita senza indugio ad allestire, non appena possibile, i nostri pasti all’aria aperta, a partire dalla colazione. Cosa c’è di meglio che cominciare la giornata all’aria aperta, ritagliandosi un attimo di tempo per bere il caffè sul terrazzo o in giardino? Quando poi arriva il weekend, largo alla fantasia, tanto nelle ricette quanto nell’allestimento, soprattutto se si hanno ospiti. Una buona idea per stupirli potrebbe essere quella di organizzare un ricco brunch con toast dolci e salati, studiando nuove combinazioni di gusto.

Se, invece, optiamo per una colazione in famiglia, stupiamo tutti con questi pancake veloci senza burro: sono l’ideale per fare il pieno di energia. Inoltre, si presentano anche come particolarmente vantaggiosi nella preparazione, facendo risparmiare tempo prezioso. Mentre i classici pancake vengono realizzati uno alla volta, in questo caso basterà mettere l’impasto negli stampini dei muffin per cuocere tutto in un’unica infornata. Vediamo dunque come realizzare questi stuzzicanti bocconcini di pancake ripieni, a cominciare dagli ingredienti:

150 g di farina 00;

100 ml di latte;

60 ml di yogurt al lampone;

2 cucchiai di zucchero semolato;

½ cucchiaino di bicarbonato;

½ cucchiaino di lievito per dolci;

1 uovo;

½ bacca di vaniglia;

1 pizzico di sale

Per il ripieno, invece, occorreranno

125 g di lamponi;

12 cucchiaini di crema spalmabile al cioccolato e nocciole;

zucchero a velo;

menta fresca;

sciroppo d’acero

Questi pancake veloci senza burro sono l’ideale per una colazione proteica e sana ma anche molto golosa

Cominciamo anzitutto dalla lavorazione degli ingredienti secchi, per cui farina, lievito, bicarbonato e zucchero andranno raccolti in una ciotola, opportunamente setacciati. Creiamo una fontana al centro, aggiungiamo l’uovo e amalgamiamo con le fruste, unendo anche il latte a filo e la vaniglia. L’ultimo ingrediente che va aggiunto è lo yogurt, che darà al composto una consistenza più liscia e cremosa. A questo punto, dopo aver imburrato o infarinato gli stampini per muffin a disposizione, versiamo in ciascuno di essi un cucchiaio del composto preparato. Poniamo quindi un cucchiaino di crema tipo Nutella al centro e ricopriamo con altro impasto, riempendo lo stampino fino ai ¾.

Non resta dunque che infornare a 180 ° C per 12-15 minuti o comunque fino a completa doratura. Una volta pronti, serviamo i bocconcini accompagnandoli con sciroppo d’acero, zucchero a velo e lamponi.

