Tiramisù alle pesche con panna e pistacchi, buono da leccarsi le dita

Il tiramisù è, ad oggi, il dolce più famoso al Mondo. È considerato il dessert per eccellenza, e le sue origini sarebbero davvero antichissime.

Si calcola, addirittura, che il tiramisù sia nato nell’800, nella provincia di Treviso. La storia narra che, questo dolce, fosse il rimedio per naturale offerto ai mariti che dovevano risolvere problemi coniugali.

Questo dolce, quindi, li avrebbe “tirati su”, e da qui sarebbe nato il nome del dolce ancora oggi famosissimo. Nel tempo, poi, sono nate tantissime ricette e varianti del tiramisù, ma quello classico al caffè è ancora il più amato in assoluto.

Giocare con la fantasia, però, non nuoce, ed è per questo che oggi scopriremo una nuovissima idea per creare un tiramisù da favola. Per prepararlo ci aggiungeremo un frutto fresco e succoso, ovvero le pesche, che arricchiremo con della panna morbida e dei pistacchi croccanti.

Tiramisù alle pesche con panna e pistacchi, facile da preparare

La pesca è un frutto molto utilizzato in cucina, soprattutto per la preparazione di ricette dolci. Molte persone amano preparare le pesche sciroppate direttamente a casa, seguendo i 3 semplici passi per farle squisite.

Per il tiramisù che prepareremo oggi, invece, ecco cosa ci servirà:

500 g di pesche sciroppate;

Mezzo limone;

200 g di granella di pistacchi;

2 cucchiai di zucchero;

300 g di mascarpone;

300 ml di panna fresca;

20 savoiardi;

Succo di pesche sciroppate:

Latte q.b.

Sbucciamo le pesche, e tagliamole a cubetti, e trasferiamo questi ultimi in una ciotola. Spruzziamovi sopra del succo di limone, aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero bianco. Mescoliamo e lasciamo gli ingredienti a macerare per qualche minuto.

Intanto, dedichiamoci alla preparazione della panna. In una ciotola, trasferiamo il mascarpone e la panna, e poi montiamo il tutto con una frusta manuale o elettrica.

Ora potremo versare le pesche all’interno della panna montata, e mescolare delicatamente il tutto.

Prepariamo la bagna per i savoiardi

Per inzuppare i nostri savoiardi, dovremo preparare una ciotola con del latte e un po’ di succo di pesche sciroppate. Prendiamo una pirofila, quindi, e iniziamo a creare il primo strato del nostro tiramisù. Per farlo, dovremo stendervi la panna mischiata alle pesche, preparata precedentemente. Intanto inzuppiamo i savoiardi nella bagna, e posizioniamoli sulla panna.

Quando avremo terminato lo strato di savoiardi, potremo distribuirvi al di sopra la granella di pistacchi. In questa fase, non dovremo avere paura di abbondare.

Ripetiamo lo stesso procedimento per assemblare un altro strato del nostro tiramisù, finché non avremo terminato gli ingredienti. Dopo che l’avremo lasciato in frigo per almeno 2 ore, sarà finalmente pronto.

Il nostro buonissimo tiramisù alle pesche con panna e pistacchi sarà un dessert da favola, che riempirà di allegria i nostri commensali.

Lettura consigliata

Velocissimi biscotti al cocco senza burro e con pochissimo zucchero, da fare in 15 minuti per prendere per la gola amici e parenti