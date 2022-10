Come vedere i like messi su Instagram ad altri con l’ultima procedura

Vedere i “Mi piace” messi su Instagram non è difficile. Sarà così più facile ritrovare quel post che tanto era piaciuto e che adesso si fatica a ritrovare.

L’ultima procedura consente, infatti, una ricerca piuttosto fine e che, in poco tempo, consentirà di raggiungere l’obiettivo. Ed è davvero semplice.

Come vedere i like messi su Instagram ad altri: sia foto che video

Per vedere i like messi su Instagram si deve:

Aprire Instagram Andare sulla schermata proprio profilo, cliccando sulla piccola immagine del profilo in basso a destra Cliccare sulle tre lineette in alto a destra Nel menù che si apre si dovrà andare su “La tua attività” Selezionare Interazioni Cliccare su “Mi piace”

Si aprirà quindi una schermata in cui appariranno tutti i like messi a foto e video che sono stati pubblicati di altri. Si fa riferimento, ovviamente, alle interazioni operate dall’account con cui si ha accesso all’app.

Vedere i “Mi piace”, ecco come fare una ricerca più dettagliata

Vedere i “Mi piace” messi su Instagram è, dunque, molto facile. Qualora, però, si abbiano avuto tante interazioni può essere difficile andare a recuperare il post che si sta cercando.

Seguendo la procedura descritta in precedenza, si può accedere ad una funzionalità che permette di avere una ricerca più analitica.

Quando ci si troverà davanti alla schermata, in alto a destra e al di sotto di “Seleziona”, ci sarà la voce “Ordina e filtra”. I post a cui è stato messo “Mi piace” potranno essere ordinati per ordine cronologico ma anche filtrati. Sia per autore (e si potranno visualizzare solo quelli degli utenti che si desiderano), che per data.

Con la seconda opportunità si potrà impostare una data di inizio e di fine del filtro. Ad esempio, per visualizzare quelli del mese di settembre basterà impostare l’1 del nono mese come data iniziale ed il 30 come data finale.

Come cancellare i “Mi piace” messi su Instagram

Qualora si vogliano rimuovere i “Mi piace” messi su Instagram ci sono due strade. Nella schermata in cui si vedono tutti i post a cui si è messo un like, basterà cliccare su ognuno di essi.

A quel punto si accederà alla foto o al video in questione e il like si potrà rimuovere direttamente dal post. Si fa cliccando sul “cuore rosso” che, una volta tappato, torna ad essere “trasparente”.

Qualora, invece, si vogliano rimuovere più like messi su Instagram contemporaneamente basterà tenere premuto su un’immagine o una foto presente nella schermata complessiva. A quel punto apparirà il pallino blu che indica che il post è selezionato e in tutti gli altri apparirà un pallino trasparente da “selezionare” qualora si voglia ampliare il numero dei post selezionati.

Quando si saranno scelti quelli di proprio interesse, in basso ci sarà la voce “Non mi piace più”. Basterà cliccarci su e tutti i like che si desiderano saranno rimossi.

Le funzioni di Instagram sono tante

Non è, dunque, difficile sapere come vedere i like messi su Instagram ad altri. Tuttavia, si tratta di un’app in costante sviluppo. E non è sempre facile seguire tutte le novità che arrivano e le tante funzioni che si possono trovare.

Molti, ad esempio, potrebbero non sapere cosa significa e cosa presuppone il fatto che qualcuno li abbia messi nella lista “Amici più stretti”. Può essere utile approfondire il significato di questa dicitura.

