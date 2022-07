Il tiramisù alle fragole è una leggera svolta estiva del classico dolce italiano che include mascarpone e panna montata.

Un tiramisù dolce alla fragola è l’ideale per l’estate perché è fruttato e leggero. Inoltre, l’estate è il periodo di questo magnifico frutto.

Da maggio ad agosto si possono ottenere fragole particolarmente fresche e aromatiche da coltivazioni locali a chilometro zero. In alternativa si possono piantare le fragole anche sul balcone e averne una scorta infinita.

Tiramisù alle fragole, come preparare una ricetta semplice, estiva e gustosa per questo classico dolce italiano

La nostra ricetta per il tiramisù alle fragole è adatta per una piccola casseruola di 20 per 25 centimetri. Se si utilizzerà una casseruola più grande, basterà raddoppiare le quantità indicate nella ricetta.

Per preparare questo squisito dolce ci vogliono circa 25 minuti, ma deve riposare in frigo almeno per tre ore.

Gli ingredienti per 4 persone sono i seguenti:

500 grammi di fragole;

un limone con buccia edibile;

250 grammi di mascarpone;

250 grammi di formaggio Quark;

100 grammi di panna montata;

una confezione di zucchero vanigliato;

15 savoiardi;

4 cucchiai di succo di arancia;

menta tritata o cacao in polvere (facoltativo).

Procedimento per preparare il tiramisù

Per il tiramisù alle fragole, come preparare una ricetta semplice. Innanzitutto bisogna eliminare le foglie dalle fragole e lavarle accuratamente. Lavare il limone con acqua calda; grattugiare la scorza del limone e spremere il succo.

Mescolare insieme il mascarpone, il Quark, la panna, lo zucchero vanigliato, la scorza di limone grattugiata e tre cucchiai di succo di limone. Sbattere il tutto con una frusta a mano per un minuto.

Frullare metà delle fragole fino a ottenere una polpa fine. Tagliate a listarelle sottili i restanti 250 grammi.

Foderare la casseruola con i savoiardi e cospargerne la superficie con il succo d’arancia. Dopo di che versiamo metà della purea di fragole, sopra di essa metà della crema di Quark al mascarpone e poi metà delle striscioline di fragole. Ripetere questo procedimento con la restante metà degli ingredienti e finire il tiramisù con le fragole.

Riporre il tiramisù alle fragole finito in frigorifero per almeno tre ore, preferibilmente tutta la notte. A piacere dopo si può decorare con un po’ di menta fresca tritata o spolverizzare con un po’ di cacao in polvere.

Anche vegano

Se si vuole preparare un tiramisù vegano, al posto del mascarpone utilizzare un formaggio vegano; invece del Quark usare uno yogurt vegano; al posto della panna classica, utilizzare quella vegana e al posto dei savoiardi, acquistare dei biscotti vegani, oppure preparare il dolce senza utilizzare alcuna base di biscotti.

