Come fare a sapere il numero più fortunato della vita utile come talismano, guida o per giocare    

Nella nostra società il numero ha un’importanza rilevante. C’è chi lo considera un mezzo per calcolare, costruire o per trarne dei guadagni. Una buona parte di persone gli attribuisce anche un significato simbolico.

Questa tradizione è molto antica e si pensa che risalga a più di 11.000 anni fa. Fu Pitagora, nel VI secolo a.C., a pensare che tutte le cose posseggano un numero e un significato simbolico. Da allora, tutti si interrogano sul come fare a sapere il numero più fortunato che li riguarda.

In Italia, la rappresentante di questo modo di vedere le cose è la cabala napoletana. Ad ogni cosa, ad ogni avvenimento viene attribuito un numero.

Lo stesso meccanismo avviene nella smorfia, ovvero il libro dei sogni. Ciò che si sogna viene interpretato attraverso dei numeri. Una volta identificati, si giocano al Lotto. La vittoria, oltre a portare un gruzzolo di soldi, serve anche a testimoniare che il sogno era veritiero. Un altro segno è di avvertire del prurito alla mano, che può significare una possibile vincita in denaro.

Questo mondo simbolico è comune ad altri popoli antichi, tra cui i Celti. Costoro utilizzavano le rune per indicare le cose da fare. Ogni runa era numerata. Una sorta di oracolo, per conoscere cosa gli Dei pensassero degli uomini.

Queste conoscenze antiche arrivano fino a noi. Vediamo allora quali sono i numeri che hanno un significato speciale per la nostra vita.

Come fare a sapere il numero più fortunato della vita utile come talismano, guida o da giocare

Di numeri particolari, legati ad ognuno di noi, ce ne sono alcuni. Ma secondo l’arte della numerologia, ve ne è uno, che conta in modo particolare. Lo si calcola a partire dalla nostra data di nascita ed ha un doppio valore.

Immaginiamo che una persona sia nata il 13 dicembre 1980. Per calcolare il proprio numero, bisogna addizionare tutti quelli che formano la data. Perciò il 13, il 12 e il 1980. Si addizionano i singoli numeri. Nel caso specifico 1+3+1+2+1+9+8+0. Il totale fa 25. Questo a sua volta si riduce a 2+5, cioè 7.

Il numero finale è un numero guida e ci indica una serie di considerazioni sulla vita.

Il 7 mostra che la persona è riflessiva e ama cercare i grandi significati della vita. Tuttavia, tende a starsene da sola e, per questo, ha bisogno di una maggiore capacità di relazione.

Il numero 7 si può trasformare anche in un talismano. Si può tatuare oppure inciderlo sul metallo, trasformandolo in un ciondolo o un anello.

Se invece si volesse giocare e tentare la sorte, allora potremmo prendere in considerazione i 2 numeri. Nel nostro caso il 25 e il 7. Sperando che portino fortuna.

