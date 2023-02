Ti svelo quali errori probabilmente commetti quando prepari i broccoli e come cucinarli senza cattivi odori

I broccoli sono tra gli ortaggi invernali più consumati. Ma spesso quando li prepariamo commettiamo degli errori. Vediamo cosa dobbiamo assolutamente evitare e come cucinarli per non invadere la casa di cattivo odore.

I broccoli sono un ortaggio molto utilizzato della stagione invernale. Hanno un bellissimo colore verde, la forma che ricorda un piccolo albero e un sapore molto dolciastro. Sono molto versatili in cucina e si possono preparare in svariati modi.

Il loro odore in cottura è davvero sgradevole, per questo motivo è un alimento poco tollerato soprattutto dai bambini. Ma in realtà, i broccoli hanno delle proprietà nutrizionali davvero eccezionali.

La presenza della vitamina C aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie, mentre la vitamina B favorirebbe il buon funzionamento del metabolismo. I minerali, poi, agirebbero sul cuore, ossa e denti.

Inoltre, i broccoli sarebbero anche degli efficacissimi antiossidanti.

Da non sottovalutare è l’apporto calorico molto basso. Infatti, è un alimento che sazia velocemente, perfetto per chi è a dieta.

Attenzione, ti svelo quali errori probabilmente commetti con i broccoli

Possiamo cuocere i broccoli in tanti modi. Ma la cottura al vapore è quella più indicata e consigliata. Grazie a questo metodo, il colore dell’ortaggio rimarrà brillante e le sue proprietà benefiche non si disperderanno.

Non dobbiamo fare attenzione solo alla cottura ma, nel momento dell’acquisto, è necessario scegliere i broccoli con determinate caratteristiche.

Meglio prendere quelli che non presentano né infiorescenze e né foglie gialle.

Pulire i broccoli è semplicissimo, ma ricordiamo che di questo ortaggio non si butta via nulla. Le cime sono perfette da lessare, da ripassare in padella o da cuocere al forno. Mentre le foglie e la parte del gambo più dura, servono per insaporire le zuppe e le vellutate.

Vietato buttare via l’acqua di cottura dei broccoli. Utilizziamola per cuocere la pasta, dare sapore ai risotti, oppure per innaffiare le piante.

Come conservare i broccoli per mantenerli freschi

Ti svelo quali errori probabilmente commetti quando conservi i broccoli.

Per mantenerli freschi non devi assolutamente utilizzare un sacchetto di plastica, ma uno di carta. Oppure avvolgere il nostro ortaggio in un tovagliolino umido (anche la carta da cucina è indicata). Ora possiamo riporre i broccoli in frigorifero, nel ripiano dedicato alle verdure.

Come evitare quella terribile puzza che invade la casa?

I broccoli sono alimenti ricchi di proprietà benefiche, ma quando li cuociamo rilasciamo un terribile odore che si diffonde rapidamente per tutta la casa.

Esistono, però, una serie di stratagemmi per evitare ed eliminare questa puzza poco gradita. Ad esempio, potrebbe essere utile aggiungere all’acqua di cottura delle, foglie di alloro e la scorza di mezzo limone. Questi due prodotti neutralizzano il cattivo odore.

Se questi rimedi della nonna non risolvono il problema, allora mettiamo a bollire in un pentolino dell’acqua, qualche stecca di cannella e dei chiodi di garofano. In un attino si sprigionerà in tutta la cucina, un magnifico odore di spezie.