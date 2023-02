I mercati azionari rompono i supporti e ora puntano al ribasso: dove si quadreranno il tempo con il prezzo?

Avevamo più volte indicato che dopo il 31 gennaio, setup annuale, si poteva attendere un cluster rilevante fra il 7 e il 9 febbraio. In casi similari, due date ravvicinate hanno quasi sempre portato a un’inversione del trend in corso. Ieri sembrava che Wall Street potesse reagire sui supporti, invece li ha rotti al ribasso. Oggi a ruota i mercati europei hanno seguito il movimento. Il setup calcolato con i nostri algoritmi proprietari, anche stavolta ha funzionato egregiamente come accade da circa 30 anni e nel 90% dei casi. I mercati azionari rompono i supporti e ora puntano al ribasso: fino a dove?

Procediamo per gradi.

Alle ore 18.35 della giornata di contrattazione del 10 febbraio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.338

Eurostoxx Future

4.205

Ftse Mib Future

27.310

S&P 500 Index

4.071,68.

Cosa attendere per la prossima settimana?

Lunedì dovrebbe essere il giorno di massimo, mentre venerdì quello di minimo. Si dovrebbe tentare un rimbalzo fra mercoledì e giovedì, prima di lasciare spazio a nuove prese di beneficio.

Primo turning point sarà il 17 febbraio, poi il 2 marzo, ma il più importante scadrà il 6 marzo.

Quindi, in queste date si formerà probabilmente un minimo per poi far ripartire i prezzi al rialzo. Il movimento iniziato da oggi è secondario e quindi sarà propedeutico molto probabilmente a nuovi rialzi annuali.

I mercati azionari rompono i supporti e ora puntano al ribasso: obiettivi

Di seguito gli obiettivi a cui da oggi puntano i mercati:

Dax Future

14.995/14.645

Eurostoxx Future

4.095/3.985

Ftse Mib Future

26.720/26.091

S&P 500 Index

3.945/3.885.

Punti di inversione

Ecco i livelli dei prezzi che fra lunedì e martedì potrebbero riportare il trend settimanale al rialzo. Chiusure giornaliere superiori a

Dax Future

15.510

Eurostoxx Future

4.243

Ftse Mib Future

27.625

S&P 500 Index

4.157.

Per il momento attendiamo un ribasso forte dal 6 marzo al 6 aprile. Attenzione! Se invece arriveremo al 6 marzo con un minimo, poi fino al 6 aprile attenderemo un rialzo.

