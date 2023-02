Meglio utilizzare il burro o la margarina vegetale in cucina? Ecco la risposta che non ti aspetti!

Un dubbio che ci ha colpito almeno tutti una volta. Qual è l’opzione migliore tra il burro e la margarina? I due prodotti hanno diverse differenze, nonostante siano uno l’alternativa dell’altro. Scopriamo quali sono per fare la scelta più giusta quando cuciniamo.

In cucina utilizziamo molti condimenti per i nostri piatti, tra cui burro e margarina. Da sempre c’è un dibattito su quale dei due sia più salutare. I due ingredienti sono, infatti, usati allo spesso allo stesso modo, ma presentano delle differenze sostanziali.

Approfondire queste caratteristiche ci aiuterà a capire qual è la scelta migliore. Uno è di origine animale e deriva dal latte, mentre la margarina è totalmente vegetale. L’apporto calorico è identico, ma le loro differenze si vedono nel lungo periodo. Infatti, uno di questi due prodotti è nettamente migliore ed è spesso quello più inaspettato. Ecco tutte le differenze e gli usi di burro e margarina, che ci porteranno a scegliere il prodotto migliore per noi.

Meglio utilizzare il burro o la margarina vegetale in cucina? Scopriamo tutte le differenze

Il burro è sicuramente il più grasso dei condimenti utilizzati in cucina. Viene spesso usato per qualsiasi tipo di ricetta, ma anche crudo. Questo ingrediente è la parte grassa del latte vaccino, che viene poi solidificata. Al suo interno ha parecchio colesterolo ed è per questo che si consiglia di limitarne l’utilizzo e trovare delle alternative. Questo anche per l’alto numero di calorie presenti.

Ci sono, però, anche aspetti meno conosciuti di questo ingrediente naturale. Infatti, il burro contiene anche elementi che fanno bene alla nostra salute. Ha una buona quantità di vitamina D, vitamina difficile da trovare all’interno degli alimenti. Presente anche la vitamina A, alleata della salute di occhi e pelle.

La margarina come sostituto economico

La margarina, invece, ha origini molto più recenti di quanto si pensi. Viene creata come sostituto economico del burro nel 1870. Questo ingrediente è l’insieme di acqua, oli vegetali, emulsionanti e conservanti resi solidi da un processo chimico. Per quanto riguarda le calorie, è sullo stesso livello del burro. Essendo

completamente vegetale, però, per diverso tempo era stata percepita come alternativa più salutare.

In realtà non è esattamente così. Questo perché l’origine degli oli utilizzati per la sua produzione può essere di bassa qualità. Inoltre, il processo di idrogenazione per farla diventare solida, cambierebbe il tipo di acidi grassi contribuendo all’aumento del colesterolo cattivo. Inoltre, non presenta le varie vitamine contenute, invece, nel burro. Meglio utilizzare il burro o la margarina vegetale per le nostre ricette? In generale il burro è inaspettatamente più salutare della margarina.

Ci sono alcune eccezioni per l’utilizzo della margarina

C’è da dire che la margarina è un ingrediente ottimo per chi è intollerante al lattosio, non essendoci in questo prodotto. Inoltre, ci sono diversi tipi di margarine in commercio che evitano il processo di idrogenazione e hanno oli di origine biologica. Anche se il burro rimane l’alternativa migliore, se abbiamo delle necessità particolari, le nuove margarine di qualità possono essere un valido sostituto. Prestiamo solo un po’ di attenzione ai suoi ingredienti.