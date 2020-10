Desideri scrollare la tua home di Facebook, ma hai paura che il tuo capo ti veda online? C’è un video che vorresti vedere ma allo stesso tempo c’è un amico insistente a cui non vuoi rispondere in chat? Niente paura! È possibile navigare su Facebook senza che nessuno ti scopra! Come? Semplice, basta applicare la modalità di navigazione in “incognito” per la chat. Vuoi scoprire come fare? Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa, in questo articolo, ti sveliamo come navigare in incognito su Facebook!

Ti sveliamo come navigare in incognito su Facebook

Disattivando la chat di Facebook nessuno dei tuoi contatti saprà mai che sei online! Se ti stai chiedendo come si fa, non preoccuparti. Adesso presenteremo una serie di passaggi da effettuare per risultare invisibile su Facebook.

Se vuoi navigare in incognito su Facebook dovrai disattivare la connessione automatica della chat alla piattaforma. Per fare questo dovrai aprire la tendina della chat Messenger, cliccare sui tre puntini e poi selezionare l’opzione “Disattiva lo stato di attività”.

Ti ricordiamo inoltre che la tua presenza online può essere rilevata anche dai “mi piace” o dai commenti. Se non vuoi essere scoperto, meglio evitare di lasciare like e commenti. Soprattutto meglio non postare nulla sulla propria bacheca.

Se segui queste indicazioni, puoi stare abbastanza sicuro che nessuno saprà mai che sei online!

Attenzione alle app collegate

Fai attenzione però, se utilizzi altre app collegate a Facebook (come ad esempio Spotify), i tuoi amici potrebbero comunque scoprire che tu sei online.

Infatti, solitamente Spotify mostra ai tuoi amici le canzoni che stai ascoltando. Se desideri davvero l’invisibilità, ti conviene provvedere a limitare questa funzione di Spotify. Anche per questo, i passaggi da seguire sono pochi, semplici e veloci.

Apri il tuo account Spotify, apri il menu a tendina cliccando sulla barra in alto a destra (quella che presenta la tua foto profilo e il tuo nome) e flagga “sessione privata”. In questo modo nessuno saprà che sei online. Soprattutto nessuno saprà che musica stai ascoltando, il che è un vantaggio se vogliamo tenere per noi le nostre preferenze musicali.

Se invece ormai utilizzi solo WhatsApp per la chat, scopri come vedere le stories in incognito su WhatsApp.