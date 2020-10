Non truccatevi mai usando questo prodotto, i suoi effetti sono devastanti

Ebbene sì, anche il nostro beauty case è pieno di pericoli. Conosciamo bene i rischi dei prodotti scaduti o di bassa qualità. Ma ci sono altri prodotti, a prima vista innocui, che sono in realtà molto pericolosi. Non truccatevi mai usando questo prodotti, i suoi effetti sono devastanti.

Un nemico per l’ambiente

Questo prodotto non è però dannoso solo per la nostra salute, ma anche per l’ambiente. Parliamo del glitter.

Tanto amato e utilizzato, il glitter è sempre più pericoloso ora che impazza la moda di utilizzarlo anche nel make up per illuminare e decorare il nostro viso.

La ragione sta nella sua composizione. Il glitter è, infatti, composto di plastica. Questa è talmente piccola da essere definita microplastica. E, come molti sanno, non è riciclabile.

Ma non solo. Viste le piccole dimensioni il glitter non viene fermato dai sistemi di filtraggio. Passa, quindi, liberamente nell’acqua e nei nostri mari.

Questo trucco, apparentemente innocuo, è quindi estremamente pericoloso per l’ambiente.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica statunitense PNAS, queste microplastiche avvelenano la fauna marina.

Siamo, però, anche noi in pericolo perché la dispersione del glitter nell’acqua può provocare problemi anche al sistema endocrino umano.

Chi è malato di make up, e non può fare a meno del glitter, non deve, però, disperare. Esistono, oggi, in commercio, delle alternative biodegradabili.

Se vogliamo, quindi, evitare il glitter a base di plastica, possiamo optare per quello a base di zucchero, amido o gomma.

Questi ultimi glitter, prodotti da sempre più aziende, non avvelenano l’ambiente.

Una volta utilizzati, infatti, di disciolgono e non lasciano traccia. Un esempio? Un glitter a base di eucalipto in soli trenta giorni riesce a biodegradarsi al 96%.

Ovviamente, è difficile trovare trucchi 100% biodegradabili, per il cui il consiglio sarebbe quello di abbandonare il glitter.

Se, tuttavia, per occasioni speciali ed eventi, vogliamo coprirci di polvere di stelle, possiamo scegliere un’alternativa più sostenibile.