Sei team mascherina di stoffa o mascherina usa e getta? Sono in molti a preferire le mascherine riutilizzabili. Oltre a essere più amiche dell’ambiente, sono economiche e personalizzabili coi colori preferiti. Viene però naturale chiedersi: ma funzionano? È arrivata una risposta dagli scienziati. La mascherina di stoffa funziona ma solo se fai questo tutti i giorni.

Lo studio sulle mascherine riutilizzabili

In tutto il mondo si sta facendo ampio uso delle mascherine di stoffa. C’è chi le acquista, chi le realizza in casa con metodi fai-da-te. Non bisogna però credere che queste mascherine siano sempre efficaci. La mascherina di stoffa funziona ma solo se fai questo tutti i giorni: metterla in lavatrice. È quanto afferma un team di ricercatori, guidato da Raina MacIntyre, esperta in malattie infettive. La raccomandazione poggia sui risultati di uno studio pubblicato nel 2015.

Nel 2011 gli scienziati avevano analizzato l’efficacia delle mascherine di stoffa rispetto a quelle chirurgiche. La ricerca, essendosi svolta in Vietnam anni fa, non aveva riguardato il Covid-19. Piuttosto, erano stati studiati altri agenti patogeni respiratori comuni (influenza, coronavirus stagionali, ecc.). Lo studio si focalizzava inoltre sul personale degli ospedali. Gli operatori sanitari entrano ovviamente in contatto con quantità maggiori di agenti patogeni. Raina MacIntyre ha però condiviso alcune raccomandazioni utili per tutti in questo momento.

Ecco come lavare le mascherine di stoffa

Lo studio si concludeva affermando che le mascherine di stoffa non proteggono adeguatamente il personale sanitario. Tuttavia, afferma Raina MacIntyre, ciò non significa che le mascherine di stoffa non possano essere utili per le comunità. Anche indossare mascherine prodotte con un singolo strato di stoffa è meglio che non portare alcuna protezione. L’efficacia aumenta se si usano due o tre strati di tessuto, e se la mascherina aderisce bene al viso.

La raccomandazione chiave è però ricordarsi di lavare la mascherina tutti i giorni. Infatti le mascherine possono inumidirsi e diventare contaminate. Soprattutto se realizzate in materiali assorbenti come il cotone. Il lavaggio dovrebbe avvenire con sapone e acqua ad almeno 60 gradi. Il lavaggio a mano in acqua fredda o tiepida non basta. Sì quindi alle mascherine in stoffa, ma con i giusti accorgimenti.

