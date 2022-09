Si dice che quando una donna cerchi di modificare qualcosa della propria vita, la prima cosa che cambi sia il taglio o il colore dei capelli. Fino a poco tempo fa si andava allo sbaraglio dal parrucchiere e ci si fidava del parere di quest’ultimo, incrociando le dita. Ora prima di andare in salone possiamo simulare i tagli di capelli on line o tramite app. In questo modo sarà facilissimo vedere se un look ci doni o meno prima che le forbici si avvicinino alla nostra chioma.

Come provare i tagli di capelli on line o con app e vedere se ci stanno bene

Il meccanismo di base prevede due passaggi sostanzialmente: l’utente carica una propria foto su sito o sull’app e tramite una console di comandi si può accostare al nostro viso un taglio di capelli, un tipo di make up oppure una nuova tinta.

Per scegliere un App o un sito occorrerà valutare la velocità, la ricchezza delle proposte look e l’interfaccia intuiva.

Vediamo alcuni siti che permettono di simulare il nostro cambio look.

Come scegliere il taglio in base al viso

Viso tondo, allungato o a diamante: se ci rechiamo sul sito monotematico di Hair Finder potremo conoscere il taglio migliore per la forma del nostro viso. In questo caso troviamo veramente moltissimi tagli medi, corti o lunghi con diverse acconciature persino. Il repertorio di capigliature da provare si arricchisce ogni mese. Unico neo è la registrazione per poter provare i tagli sul nostro viso ma è assolutamente gratuita e non richiedere di scaricare nessuna app.

Altro sito molto interessante è Style my Hair, creato da una nota casa di cosmesi. Sul sito si possono caricare le proprie foto e provare una vasta palette di odori. Si può caricare direttamente dalla nostra galleria o scattare un foto con la fotocamera. Viene raccomandato di usare il browser Chrome e un computer fisso.

APP per vedere come si sta con diversi tagli di capelli over 50

Se abbiamo superato la fatidica soglia dei 50, potremmo aver bisogno di un’app che fornisca anche una galleria di tagli per persone mature. Infatti ci sono tagli che possono ringiovanire di anni grazie ad effetto lifting e ciocche che ricadono sui punti giusti del viso. Un’app molto valida in questo senso è “Acconciatura perfetta” disponibile per IOS. La versione gratuita comprende, già, una buona quantità di look da provare ma conta anche una versione premium a meno di 5 euro.

App per la prova taglio capelli uomo

Per Android potremmo optare per Hairstyle Try On App che ha una buona quantità di hairstyle disponibili in versione assolutamente gratuita. Possono esser acquistate delle funzioni a pagamento, ma la versione free ha già tutto ciò che occorre. Disponibile anche per i tagli uomo.

Ecco come provare i tagli di capelli on line o con app, senza più dover ricorrere ad estensione riparatrici.

