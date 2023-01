Ti piace il mondo della comunicazione? Ecco l’offerta di lavoro che forse può fare al caso tuo!

Se sei in cerca di un lavoro ben retribuito e con contratto a tempo indeterminato, ecco un’offerta che può sicuramente interessarti! Però devi affrettarti perché le candidature vanno inviate entro il 10 febbraio 2023!

Sulle nostre pagine, abbiamo più volte parlato di monete rare e di numismatica, elogiando, spesso e volentieri, l’ottimo lavoro svolto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Qualche giorno fa, ad esempio, abbiamo preannunciato l’uscita delle nuovissime monete in programmazione per il 2023 e che i collezionisti dovrebbero assolutamente tenere d’occhio.

In questo articolo, invece, parleremo di lavoro. Anzi, delle offerte di lavoro che l’Istituto Poligrafico dello Stato ha messo a disposizione nell’ultima settimana e che potrebbe interessare soprattutto i professionisti della comunicazione.

Di cosa si occupa l’Istituto Poligrafico dello Stato?

Innanzitutto, è importante precisare che l’IPSZ è a tutti gli effetti, dal 2002, una S.p.A. e possiede 7 stabilimenti: 5 a Roma, uno a Foggia e uno a Verrès, in Aosta. Oltre alla coniazione di monete circolanti e da collezione, esso si occupa anche della stampa di francobolli, marche da bollo, patenti, carte d’identità elettroniche, diplomi di laurea e così via.

Si tratta, quindi, di un’azienda molto complessa, poliedrica e sicuramente in continua evoluzione, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Per questo motivo, lavorare per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato potrebbe essere davvero una grossa opportunità per chi ha delle ambizioni e vuole crescere professionalmente.

Nuove assunzioni per una realtà aziendale in crescita

A seguito degli importanti risultati economici raggiunti dall’IPSZ, nel corso del 2022, l’azienda ha previsto, nel suo piano industriale del prossimo triennio, l’inserimento di nuove figure professionali. Tra i profili ricercati, uno dei più ambìti è sicuramente quello dello “Specialist Comunicazione Commerciale”. Infatti, se ti piace il mondo della comunicazione, quest’opportunità può essere molto vantaggiosa, sia per dimostrare le tue capacità, sia per migliorare le tue competenze.

Per accedere alla fase di selezione, vengono richiesti alcuni requisiti fondamentali. Come si evince dal sito ufficiale, infatti, il candidato ideale deve avere:

una laurea (preferenziale: master in marketing e/o comunicazione);

esperienza pregressa di almeno 3 anni in azienda, in ruoli inerenti alla comunicazione e alla consulenza;

un’ottima capacità di sintesi e scrittura , spiccate doti comunicative e un mindset orientato al digitale;

un’ottima conoscenza di Google Suite , Google Analytics e pacchetto Office ;

un’ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Se ti piace il mondo della comunicazione e pensi di avere i requisiti adatti, ecco cosa devi fare!

Il candidato dovrà principalmente occuparsi della definizione, redazione, programmazione e analisi della comunicazione commerciale dei prodotti e dei servizi aziendali. Si offre, un contratto a tempo indeterminato full-time e, a seconda del livello di esperienza, l’inquadramento fino al gruppo “A” ai sensi del vigente CCNL per le Aziende Grafiche e Affini e delle Aziende Editoriali anche Multimediali.

Per candidarti ti basterà andare sul sito ufficiale della Manpower, cercare tra le aziende “Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano” e cliccare su “CANDIDATI”. Le selezioni sono aperte dal 27/01/2023 al 10/02/2023 (ore 23:59). Puoi inviare la candidatura importando i dati direttamente da LinkedIn, Facebook o Indeed; oppure caricando il CV dal tuo PC. Per maggiori dettagli, puoi consultare il sito dell’IPSZ.