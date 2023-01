9 cose per festeggiare San Valentino che puoi permetterti anche se guadagni 860 € al mese

9 cose per festeggiare San Valentino-proiezionidiborsa.it

San Valentino si avvicina e molti di noi rimasti al verde potrebbero preoccuparsi di non riuscire a stupire la propria metà con un bel regalo. Non temete, ecco alcuni suggerimenti incredibili per lasciare la persona amata senza parole.

Guadagnando poco o con pensioni basse, spesso non si riesce a risparmiare nemmeno per le esigenze quotidiane. Un regalo di San Valentino rientra nella categoria del superfluo quando la rata del mutuo incombe. Non dobbiamo però farci mancare nulla perché possiamo fare cose semplici ma di grand’effetto!

9 cose per festeggiare San Valentino a pochi euro

Oltre alle rose vere, ci sono delle rose meravigliose che trovi nel reparto frutta e verdura del supermercato. Il radicchio rosa è difficilmente distinguibile da un fiore, costa poco e si può anche mangiare. Aggiungi il gambo con degli stecchini da spiedo. Unisci rami di ginestra o edera e confeziona il tuo bouquet alternativo con un foglio di carta crespa rossa. Quest’ultima costa 60 centesimi dal cartolaio. Ora passiamo alla colazione.

Cappuccino e colazione di San Valentino

Una dolce colazione è ciò che ci vuole. Ci basterà una formina per biscotti a cuore e anche i più imbranati in cucina potranno realizzare una romantica colazione. Prendiamo delle fette biscottate e posizioniamo la nostra formina a cuore. All’interno mettiamo la marmellata di fragola o ciliegie, basta che sia rossa. Prepariamo uno stencil per il cappuccino. Prendiamo un cartoncino, al centro disegniamo un cuore e ritagliamolo. Dopo aver preparato il caffè, versiamo il latte montato e poggiamo sulla tazza il cartoncino. Cerchiamo di posizionare il cuore nel mezzo della circonferenza della tazza. Ora, con l’aiuto di un colino, spolverizziamo con il cacao in polvere.

La playlist del cuore e l’album dei ricordi

Un regalo sicuramente gradito sarà la creazione della playlist delle canzoni del vostro matrimonio o della vostra storia. Inoltre puoi creare un album con i ricordi più belli: il biglietto aereo del vostro primo viaggio, la foto del ristorante dove avete cenato la prima volta ecc. Divertiti a creare il vostro album dei ricordi incollando delle frasi di vecchi libri come didascalie.

Dove andare gratis a San Valentino 2023

Un’idea potrebbe esser quella di andare alla scoperta delle Big Bench, ossia le panchine giganti posizionate lungo tutta la Penisola. La prima panchina fu opera del designer Chris Bangle, nel cuore delle Langhe. Tutte le 271 panchine attuali sono collocate in luoghi panoramici e aspettano solo di accogliere la vostra coppia. In alternativa, con 36 € a coppia (ma occorre acquistare il ticket online) Orvieto offre una visita esperienziale. Nel Pozzo di San Patrizio, scendendo 248 scalini, 72 coppie potranno scambiarsi il bacio più profondo del Mondo. Inoltre, oltre alla visita guidata, ci sarà una degustazione di vini accompagnata da una performance musicale.

La cena romantica a casa

Ecco come preparare una cena di San Valentino low cost. Risotto alle fragole (meno di 4 €), torta salata con zucchine e salmone (circa 6 €) e mouse al cioccolato per finire. Per creare la giusta atmosfera, prendi una catena di luci natalizie e appendila ad una parete. Fra una lucina e l’altra appendi, con delle mollette dei panni dipinte di rosso, le foto più belle della vostra coppia.

Ecco 9 cose per festeggiare San Valentino che puoi permetterti anche se sei al verde!