Vuoi truccarti bene ma senza spendere troppi soldi? Ecco 3 ottime marche di cosmetici grazie a cui il portafogli sorriderà

Hai la convinzione che i trucchi migliori siano quelli delle marche più famose? Vorresti comprare un cosmetico di marca ma non puoi permettertelo? Ecco le 3 marche più economiche e valide.

Avere a cuore il proprio benessere è fondamentale per stare bene. “Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere” è la citazione di Jim Rohn, ed è una verità assoluta, a ben pensarci.

Potremo cambiare casa, occupazione, amicizie, ma il nostro corpo rimarrà la nostra casa per sempre. Per questo motivo dovremmo prendercene cura particolarmente, dentro e fuori.

Curare l’alimentazione, infatti, è sicuramente il primo passo per star bene, e per far sì che il nostro benessere si veda anche all’esterno. Capitano a tutti, però, a causa di stanchezza e stress, quei giorni in cui anche la persona più atletica e salutista, non si piacerà.

In questi casi, l’unico trucchetto che ci aiuterà ad essere sempre perfetti è truccarsi nel migliore dei modi. Al giorno d’oggi, infatti, esistono tantissime tecniche di trucco che possono aiutarci ad essere sempre nella nostra versione migliore. Parliamo, ad esempio, del contouring, una tecnica di make-up che, attraverso l’utilizzo esperto di chiaroscuri, è in grado di donarci un viso scavato e ben definito, dando risalto ai nostri punti forti.

Spesso, però, i cosmetici più belli sono anche i più costosi. Ecco perché, per evitare di spendere un occhio della testa, dovremmo scegliere delle marche di make-up che siano comunque molto valide, ma con prezzi concorrenziali. Scopriamo insieme le marche di cosmetici perfette per truccarsi in modo perfetto a prezzi davvero bassi.

Vuoi truccarti bene ma senza spendere cifre folli? Niente paura, esistono 3 marche validissime che salveranno i nostri risparmi

I trucchi delle grandi marche possono arrivare ad avere prezzi davvero esagerati. Esistono rossetti che costano anche più di 100 euro, e palette di ombretti che arrivano a sfiorare anche i 200 euro.

Insomma, parliamo di prezzi esorbitanti, che sicuramente non tutti possono permettersi.

Per trovare un ottimo rapporto tra resa del prodotto e prezzo, potremmo sicuramente affidarci alle linee di Essence. Stiamo parlando della marca di cosmetici più economica in assoluto, famosa per soddisfare le esigenze proprio di chiunque. Eyeliner, mascara, rossetti, blush e chi più ne ha ne metta, troveremo tutti questi prodotti marca Essence, e spenderemo pochissimi euro.

Della stessa marca troveremo anche smalti coloratissimi, perfetti per creare manicure sbarazzine e divertenti per tutti i gusti.

Una delle marche più famose e diffuse sul territorio

Un altro nome assolutamente importante nel campo della cosmetica è sicuramente quello di Kiko, diffusissima soprattutto negli ultimi anni. A buon commercio, anche in questo caso troveremo tutti i prodotti di nostra necessità, come matite colorate per labbra e occhi, fino ai correttori, ma anche tutti gli strumenti utili al caso. Ci riferiamo, ad esempio, a pennelli, beauty blender, piegaciglia, pinzette e tutto ciò che potrebbe servire per ottenere un trucco perfetto.

Trucchi facilissimi da stendere

Se vuoi truccarti bene ma senza spendere molto denaro, un’altra ottima scelta potrebbe essere Debby. Anche questa marca propone cosmetici di qualità, ma a prezzi davvero concorrenziali. Per questo sono spesso scelti dalle giovanissime, e anche da chi è alle prime armi col trucco. Questi trucchi, infatti, sono estremamente facili da stendere e utilizzare.