Ti fanno male i taglietti sulle mani causati dal freddo? Ecco 3 prodotti naturali per combattere le ragadi

Invece delle solite cremine, ecco cosa usare per eliminare i tagli sulle mani e gli arrossamenti causati da vento e freddo durante l’inverno.

Appena arriva il freddo, ecco che molti di noi iniziano a soffrire di secchezza della pelle. L’aria gelata tipica di questi giorni, infatti, è la stessa che rende la nostra pelle più disidratata e meno elastica. E la conseguenza di questa situazione è solo e unicamente una: le mani si tagliano.

I taglietti sulle mani, possiamo dirlo, sono un problema che crea dolore profondo e fastidio. Si generano sia quando si usano spesso detersivi, come, ad esempio, ammoniaca o candeggina, e non solo. Anche i saponi per le mani o i detergenti da borsetta, infatti, se troppo aggressivi, possono creare rossori e irritazioni.

Anche in inverno, per colpa delle basse temperature, sono tantissime le persone che finiscono con l’avere tutte le mani tagliate. Per evitare questi problemi, oltre che indossare i guanti migliori, dovremmo approfittare delle grandi potenzialità di 3 prodotti molto utilizzati in cosmetica.

Le ragadi, soprattutto quelle in corrispondenza delle unghie, sono spesso molto profonde e fanno fatica a rimarginarsi. Scopriamo, quindi, quali ingredienti ci faranno tirare un sospiro di sollievo sin da subito.

Ti fanno male i taglietti sulle mani tipici dell’inverno? Li elimineremo grazie a questi 3 impacchi idratanti

Un grande classico del campo della cosmetica è la calendula. Si tratta di una pianta officinale e vanta moltissime proprietà utili in campo di estetica e cura del corpo.

Per quanto riguarda le mani screpolate e sofferenti, ci basterà sapere che la pianta suddetta ha proprietà emollienti, lenitive e idratanti. Inoltre, riuscirebbe ad avere anche un effetto antinfiammatorio, utilissimo in situazioni in cui la pelle è stressata e disidratata.

Per restituire morbidezza alle mani, bisognerà portare a ebollizione 1 litro d’acqua e poi mettervi in infusione 3 cucchiai di fiori di calendula, per circa 15 minuti. Quando la soluzione si sarà intiepidita, potremo filtrare il tutto e immergervi un dischetto di cotone.

Dovremo tamponare sul dorso delle mani questo dischetto bagnato, per circa 10 minuti. Se ripeteremo il procedimento per almeno 4 o 5 giorni, noteremo ben presto una morbidezza rinnovata delle nostre mani.

Utilissimo anche lo yogurt se usato in questo modo

Anche lo yogurt è un buonissimo prodotto da usare anche per la cura del corpo. Com’è risaputo, sono davvero infinite le maschere nutrienti e idratanti per il viso, ottime per dimostrare sempre qualche anno in meno.

Lo yogurt, infatti, è un ingrediente che nutre e idrata in profondità anche la pelle più secca e desquamata. In questo caso dovremo semplicemente stendere dello yogurt, magari con un pennello per maschere, sul dorso delle mani.

Anche questa volta dovremo tenere tutto in posa per almeno 15 minuti, dopodiché potremo risciacquare via il tutto sotto l’acqua corrente.

Ricordiamo, inoltre, che dovremo usare uno yogurt naturale e potremo riciclarne anche uno scaduto, così da evitare gli sprechi.

Un olio davvero prezioso per le mani

Se usi tantissime creme perché ti fanno male i taglietti sulle mani, probabilmente non hai ancora scoperto la straordinaria efficacia dell’olio di argan. In questo caso, dovremo mischiare un cucchiaio di olio di argan e uno di miele e poi stendere il tutto sulle mani. Ovviamente, le mani saranno morbidissime e super idratate.