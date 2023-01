Geniali questi trucchetti casalinghi per avere una pelle di porcellana sia a 20 che a 70 anni

Non è sempre facile avere una pelle bella e radiosa. L’età, lo stress e lo smog potrebbero rovinarla. Ma vediamo insieme come renderla perfetta, utilizzando dei rimedi casalinghi

Prendersi cura quotidianamente della pelle è un’operazione indispensabile per evitare la comparsa delle imperfezioni. Proprio come ogni parte del nostro corpo, anche il viso necessita di detersione e idratazione.

Infatti, il passare degli anni, gli agenti atmosferici e lo stress, possono influire negativamente sulla bellezza della pelle del viso. Prendersene cura è uno step fondamentale per donarle luminosità e compattezza.

L’importanza di eliminare il trucco prima di andare a letto

Ci sono diversi tipi di epidermide (secca, grassa, matura), quindi è necessario utilizzare dei prodotti specifici per proteggerla. Ma è anche fondamentale idratare la pelle costantemente, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno.

Ricordiamo, inoltre, di non andare mai a letto con il make up sul viso. Durante la notte avviene il rinnovamento delle cellule, quindi, favoriamo questa operazione eliminiamo tutto il trucco con un’accurata detersione.

Ma non struccarsi vuol dire anche accelerare la comparsa delle rughe, favorire l’ostruzione dei pori e causare infezioni oculari.

Geniali questi trucchetti casalinghi per avere una pelle di porcellana a tutte le età

Per avere una pelle bella e perfetta è anche necessario usare degli scrub. Questi prodotti levigano ed eliminano le cellule morte. Anche le maschere sono fondamentali. Possiamo acquistare questi prodotti di bellezza nei negozi oppure realizzarli direttamente in casa.

Per creare una maschera viso fai da te, possiamo utilizzare 3 prodotti ricchi di proprietà benefiche e tutti naturali. Parliamo del miele, dello yogurt e dell’aloe vera.

Lo yogurt aiuterebbe a dare lucentezza alla pelle, ad alleviare le scottature e potrebbe prevenire le infiammazioni. Il miele, invece, sarebbe utile per dare luminosità ed elasticità. Infine, l’aloe vera potrebbe idratare in profondità e sarebbe utile per curare gli inestetismi della pelle.

Per creare una maschera perfetta è necessario mescolare questi 3 ingredienti. Stendiamo il composto ottenuto sulla pelle e lasciamo in posa per 15 minuti. Trascorso questo tempo, risciacquiamo e asciughiamo delicatamente il viso.

Dunque, sono geniali questi trucchetti casalinghi per avere una pelle di porcellana spendendo pochissimi soldi.

Una bevanda davvero sorprendente

Nelle righe precedenti abbiamo affermato che bere 2 litri di acqua al giorno potrebbe aiutare ad idratare la pelle. Ma esiste anche un’altra bevanda che sarebbe in grado di darci una grossa mano.

Parliamo del tè bianco, una delle varietà più pregiate e ottenuta dall’infusione delle foglie della camellia sinensis. Parliamo di una bevanda dalle tantissime proprietà benefiche.

Una tra tutte l’azione antiossidante e antibatterica. I polifenoli sarebbero in grado di agire sulla pelle ritardando gli effetti del tempo, proteggendola dall’invecchiamento e mantenendola più giovane. Il tè bianco migliorerebbe visibilmente l’aspetto della pelle sia negli adolescenti che nelle persone più adulte.

Bere questa bevanda sarebbe utile anche per rafforzare le ossa, il cuore e rallentare l’invecchiamento del cervello.

Facciamo attenzione, però, perché anche il tè bianco contiene caffeina. Quindi, se consumato eccessivamente potrebbe provocare la tachicardia, l’ansia e l’insonnia.