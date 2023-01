Caviglie tozze? È colpa delle gonne: compra quelle giuste e abbinale al plateau. Sarai una modella

Gigi Hadid, Bella Hadid o Kendall Jenner, chi non vorrebbe avere i loro outfit da sogno per mettere in evidenza figure slanciate e caviglie sottili? Non sempre budget o difetti lo permettono, eppure basta poco per ottenere risultati sorprendenti

Non è solo l’estate la stagione delle gonne. Si tratta di un capo d’abbigliamento in grado di correggere numerosi difetti fisici, da indossare in tutti i mesi dell’anno. Ma stiamo attenti a quelle che scegliamo. Le caviglie tozze sono un difetto che non sempre possiamo correggere con lo sport. Quando questo non è possibile è meglio ricorrere ad alcuni trucchi per ottenere i giusti effetti ottici. Con le gonne adatte possiamo far sembrare le caviglie più sottili, slanciare polpacci e figura e addirittura evidenziare la bellezza dei fianchi.

Se abbiamo caviglie tozze e polpacci importanti, possiamo minimizzare il problema con alcuni trucchi. Per farlo ricorriamo alla gonna in jeans. Molto amata perché ci aiuta a ottenere il look perfetto per noi, anche chi non ha gambe da urlo con queste gonne si avvicina all’effetto modella. È necessario solamente non commettere degli errori.

L’importanza della lunghezza

Caviglie tozze? È colpa delle gonne sbagliate e di come vengono portate. Se il problema sta nelle caviglie è necessario evitare di portare le longuette. Se i polpacci sono sviluppati sono da evitare le gonne midi.

Mettiamo in evidenza le ginocchia con le gonne in jeans corte abbinate al plateau. Le gonne in jeans ci permettono di mettere in mostra le gambe invece che nasconderle. Tentare di nascondere un difetto potrebbe dare un effetto goffo. In inverno, le gonne corte con le calze colorate ci permettono di ottenere un ottimo risultato, ma indossiamo i plateau. I tacchi ci regalano centimetri, il piede prende una posizione che nasconde la caviglia ingrossata, la soluzione risulterà perfetta.

L’alternativa alle gonne in jeans sono quelle in pelle. Con le gonne in pelle, le mezze misure dovrebbero proprio essere evitare. Quindi rinunciamo alle longuette. Una gonna in pelle al ginocchio, a campana, con o senza spacco, è sempre consigliata. Non passa mai di moda, ci regala tante alternative ed è sexy e provocante.

Caviglie tozze? È colpa delle gonne ma alcune attrici ci aiutano a scegliere

Gonne in pelle mini, con cerniere o bottoni davanti, a portafoglio o a vita alta e persino svasate. Negli ultimi anni questo capo d’abbigliamento ha spopolato e non solo nel colore nero. Il cammello ha ottenuto molto successo perché facile da abbinare. Con stivali biker, con stivali classici o con plateau. E addio caviglie tozze.

Con queste gonne le possibilità sono illimitate. Soprabito alle ginocchia che lascia intravedere la gonna corta, maglia di colore abbinato o camicia e gambe scoperte. Nessuno stivale ma stivaletto nero o sandalo alto con tacco o plateau, look aggressivo con cui nascondere i difetti e avvicinarsi allo stile delle passerelle. E non è necessario un budget da capogiro. Ecopelle e outlet ci aiutano.

Possiamo combinare outfit per ogni età. Un esempio su tutti? L’attrice Luisa Ranieri spesso viene fotografata con le gonne in pelle, con look ammalianti e charm senza età. Anche nei suoi selfie la gonna in pelle è presente, con lunghezze al polpaccio, calze rosse e plateau. Per un inverno all’insegna della trasgressione.