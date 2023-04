Moda primavera estate 2023, 3 vestiti a meno di 50 euro che non possono mancare nel tuo armadio

Quali saranno le tendenze predominanti della primavera estate del 2023? Scopriamolo e vediamo quali sono i vestiti che non possono mancare nel tuo armadio. Te ne proporremo alcuni che costano davvero poco.

Moda primavera estate 2023, come vestirsi? Proviamo a dare una risposta a questa domanda ricordando che non sempre bisogna comprare abiti costosissimi per essere alla moda.

Anzi, molto spesso possiamo spendere davvero poco e riuscire comunque a comprare dei capi all’ultimo grido. L’importante è sapere dove cercarli e quali scegliere. Ti illustriamo alcune delle tendenze del momento e dei capi che costano molto poco e cioè meno di 50 euro.

La camicia in jeans e tutti i capi in denim

Il denim ormai sta spopolando. Sia i jeans che capi oversize in questo materiale fanno sempre più parte della nostra quotidianità.

Un capo che non può assolutamente mancare dal tuo armadio è proprio una camicia di questo materiale. Puoi abbinarla ad un semplice paio di pantaloni neri e farai una bellissima figura. Se vuoi un modello un po’ particolare puoi provare la Camicia Chambray con cravatta frontale di Tommy Hilfiger (45 euro spedizioni esclusa).

Moda primavera estate 2023: i vestiti trasparenti sono la tendenza del momento

Proprio così, durante questa stagione saranno molto in voga gli abiti trasparenti. Li vediamo sempre più spesso già dallo scorso anno. Un esempio? Il discusso abito rosa indossato da Florence Pugh alla sfilata Valentino Haute Couture.

Se vuoi osare con un bel vestito lungo trasparente e che costa poco, puoi provare con Vestito Lungo in Organza di Zara (25,95 euro spedizione esclusa).

Non tutte amano il trasparente, ma in verità può risultare anche molto elegante se ben indossato. L’importante è scegliere bene cosa mettere al di sotto del vestito. In questo modo, si potrà risultare sensuali ma mai volgari.

I costumi da bagno asimmetrici sono la scelta giusta per andare al mare

Quali saranno i costumi che vedremo più spesso in spiaggia? Ebbene, durante quest’anno il costume intero avrà molto spazio. Parliamo però di un modello preciso e cioè quello asimmetrico. Te ne consigliamo uno che potrà contribuire anche a snellire la tua figura e cioè il costume asimmetrico con spacco di Mango (49,99 euro spedizione esclusa).

Come ti abbiamo appena mostrato, puoi rifarti il guardaroba spendendo davvero poco ed essere comunque alla moda.

