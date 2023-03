Non sai dove andare in vacanza? Prenota subito nel posto del cuore di Bianca Guaccero e non è la Puglia

Prenotare ora significa risparmiare un bel gruzzoletto di soldi, ma dove andare? Se non abbiamo proprio idee fidiamoci della bella attrice e conduttrice pugliese. Questo posto tutto italiano le ha rubato il cuore, scopriamo qual è!

Il nostro Bel Paese ha così tanti luoghi meravigliosi che è sempre difficile sceglierne uno. Sempre più spesso personaggi del cinema e dello spettacolo scelgono l’Italia per passare le vacanze. Non solo divi di oltreoceano famosissimi come George Clooney, Sting o Lady Gaga. Anche i VIP nostrani scelgono sempre più spesso l’Italia per le loro vacanze primaverili, estive o addirittura invernali. Vediamo quale posto ha conquistato la stupenda Bianca Guaccero!

Non sai dove andare in vacanza, mare o montagna?

Chi ama il mare ma cerca un luogo più tranquillo, lontano dalla calca estiva può andare nel Cilento. La costiera cilentana che va dal golfo di Salerno al golfo di Policastro è molto amata per la bellezza naturalistica. Le acque cristalline delle tante località premiate con le bandiere blu offrono uno spettacolo più accessibile della Costiera Amalfitana. Se non vuoi rinunciare al mare ma vuoi una vacanza low cost, è questo il posto in cui andare.

Se invece non vuoi soffrire il caldo afoso di agosto, il posto del cuore di Bianca Guaccero è l’ideale. Se anche una pugliese DOC come lei preferisce questa località un motivo ci sarà. Ma dove si trova? Nessuno l’avrebbe mai immaginato ma è proprio in Trentino-Alto Adige.

Tra paesaggi fiabeschi, montagne incredibili e laghi da mozzare il fiato

L’ha raccontato lei stessa, questo posto le è rimasto nel cuore perché era solita andarci in vacanza da bambina. È così legata alla zona del Vipiteno che l’anno scorso ci è finalmente andata in vacanza con la figlia. Ed è proprio questa atmosfera familiare che circonda le zone di montagna che è tanto affascinante. Vallate verdeggianti incorniciate da cime altissime e paesaggi mozzafiato a perdita d’occhio. Questa zona è conosciuta all’uomo dalla preistoria e ancora oggi conquista persone da tutto il Mondo.

La cittadina di Vipiteno è quel mix di atmosfera medievale e cittadina moderna ideale anche per i neofiti della montagna. La sua posizione strategica ti permetterà di esplorare anche i dintorni, come la splendida Regione del Friuli-Venezia Giulia. Questa Regione ha tantissimo da offrire, ma proprio come la zona di Vipiteno è molto più accessibile. Se ancora non sai dove andare in vacanza meglio sbrigarti a scegliere! Forse per le vacanze di Pasqua è un po’ tardi per trovare offerte vantaggiose, ma sei in tempo per l’estate. Che si tratti di mare o montagna, l’Italia è ricca di posti unici che non hanno nulla da invidiare all’estero. Ce li invidiano tutti, perché non goderceli anche noi?