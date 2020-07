The Umbrella Academy: in arrivo la seconda stagione il 31 luglio. Dopo il grande successo della prima stagione sulla piattaforma Netflix finalmente alla fine del mese potremo goderci anche il secondo capitolo di questa serie che tiene incollati allo schermo dal primo minuto.

Nel cast troviamo anche Ellen Page, attrice molto amata del grande schermo che possiamo ricordare per Juno o Inception.

Umbrella Academy ci offre una serie sui supereroi ma in un momento diverso della loro vita, entriamo infatti nelle loro storie personali e non vediamo le solite scene di azione.

Un altro punto che dà un grande successo a questa serie è la grande caratterizzazione dei personaggi. Insieme scopriamo le dinamiche della famiglia Hargreeves che si unisce e si allontana e ci insegna che il sangue non è acqua e che nei momenti duri è proprio sulla propria famiglia che bisogna contare.

Trama in pillole

Il primo ottobre del 1989 nascono 30 bambini da donne che non erano incinte. Questi bambini sono dotati di poteri unici e speciali. Sette di questi vengono adottati da Hargreeves che li cresce come fratelli e come supereroi.

La vicenda comincia quando i nostri protagonisti hanno 30 anni e vivono tutti la propria vita ma un nuovo mistero sta per ricondurli a casa: il padre è morto in circostanze misteriose.

Come se non bastasse ad incuriosirci uno dei protagonisti arriva dal futuro avvisando che sta per arrivare l’apocalisse.

Cosa succederà? Riusciranno ad evitarla? Scopriranno chi è il colpevole?

The Umbrella Academy: in arrivo la seconda stagione il 31 luglio. Avvicinarsi alla lettura

The Umbrella Academy è l’adattamento di una serie di 3 fumetti di Gabriel Ba e Gerard Way, il celebre cantante dei My Chemical Romance.

Molto spesso guardando una serie tv o un film siamo invogliati a leggere il fumetto originale ma accantoniamo subito l’idea perché ci troviamo davanti a saghe lunghe e difficili da districare. I volumi sono introvabili, troppo costosi o troppo vecchi.

Leggere The Umbrella Academy invece è semplicissimo: sono solo tre albi e sono in vendita ad un prezzo modesto in fumetteria ma anche in libreria.

Il pubblico ha grandi aspettative per questa nuova stagione, la prima si è conclusa lasciandoci con il fiato sospeso. Allora segniamoci la data e prepariamoci a vedere questo nuovo capitol. Sicuramente le sue continue sorprese, la capacità di farci ridere e piangere ci regalerà alcune ore di puro intrattenimento.