Ci eravamo lasciati settimana scorsa con il seguente verdetto “I mercati azionari americani mostrano i muscoli, ma manca la conferma dell’inversione rialzista“. La settimana appena conclusasi ha confermato questa incapacità di accelerare al rialzo, ma anche la forza dei supporti di reggere alle pressioni ribassiste. Quale potrebbe essere, quindi, lo scenario più probabile per i mercati azionari americani? Come vedremo dall’analisi grafici potrebbe essere quello che vede il test dei supporti di breve e ripartenza al rialzo? D’altra parte il frattale previsionale supporta lo scenario che prevede un rialzo fino a fine anno.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

Test dei supporti di breve e ripartenza al rialzo? È questo lo scenario più probabile sui mercati azionari americani? La parola all’analisi grafica

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 28 aprile a quota 34.098,16, in rialzo dello 0,80% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,86%.

Time frame giornaliero

Ancora una volta area 34.200 ha funzionato da tappo per le quotazioni che hanno immediatamente invertito al ribasso. Uno scenario che ormai va avanti da inizio 2023. Allo stato attuale, quindi, è molto probabile un ritorno in aera 32.815 dove si potrebbero decidere le sorti di breve periodo. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo con test della resistenza in area 32.815. Viceversa, la sua rottura potrebbe spingere al ribasso le quotazioni almeno fino in area 32.000.

Time frame settimanale

Per il rotto della cuffia il supporto in area 33.289 regge alle pressioni ribassiste lasciando intatto lo scenario che vede le quotazioni salire fino in area 38.000, prima, e 42.500, poi. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero anche scendere fino in area 30.000.

