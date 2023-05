La settimana, seppure tra alti e bassi, si è conclusa con un sostanziale nulla di fatto. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sugli stessi livelli della settimana precedente. Nonostante questa apparente calma, un pattern molto raro incombe sul Ftse Mib a livello settimanale. Sostanzialmente le chiusure delle ultime tre settimane sono state sempre sugli stessi livelli. Un pattern che nella storia del Ftse Mib si è verificato solo nel 3% delle settimane di Borsa aperta e che ha anticipato movimenti direzionali delle quotazioni.

Un pattern molto raro incombe sul Ftse Mib: quali implicazioni potrebbe avere? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 12 maggio con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,90% a quota 27.125. La settimana, invece, ha chiuso al invariata.

Time frame giornaliero

Come dicevamo, la settimana si è chiusa con un nulla di fatto e il rialzo di settimana scorsa, era da metà marzo che non si vedeva un rialzo così importante sia in termini percentuali che di volume, non ha avuto conseguenze tangibili.

Affinché, però, si possa andare al rialzo ancora una volta potrebbe essere decisiva la rottura della resistenza storica in area 27.800. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe sancire la definitiva svolta al rialzo.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una rottura del supporto in area 26.650.

Time frame settimanale

Per la quinta settimana consecutiva, la resistenza in area 27.350 sta reggendo alle pressioni rialziste. Potrebbe, quindi, accadere come in passato quando il mancato superamento della resistenza ha favorito un leggero ritracciamento prima della ripartenza.

Inoltre, si è formato un pattern che esprime indecisione e che si è verificato solo nel 3% delle settimane di Borsa aperta e che ha anticipato movimenti direzionali delle quotazioni.

La situazione, quindi, è abbastanza incerta, ma un movimento direzionale si avvicina.

