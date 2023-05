La settimana del Ftse Mib si è conclusa con un nulla di fatto visto che la chiusura del 12 maggio è stata identica a quella del 5 maggio. Eppure ci sono stati dei titoli azionari che si sono contraddistinte per la loro performance: Saras, HERA e Leonardo. Tra le 3 migliori azioni della settimana su quale conviene puntare? Come vedremo, infatti, nonostante gli interessanti rialzi settimanali, non tutte le azioni hanno lo stesso potenziale rialzista. Diventa, quindi, estremamente importante per portare a casa guadagni importanti, selezionare tra le 3 migliori azioni della settimana quella sulla quale conviene puntare.

I conti del primo trimestre fanno volare Saras: pericolo scampato e ribasso alle spalle?

Le azioni Saras (MIL:SRS) hanno chiuso la seduta del 12 maggio in rialzo del 5,91% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,272 €.

Gli ottimi conti del primo trimestre fanno volare il titolo della famiglia Moratti che in una settimana ha guadagnato oltre il 10%. Questa settimana al rialzo ha interrotto una serie di cinque settimane consecutive al rialzo, una serie che non si vedeva dal luglio 2021.

Nonostante il rialzo, però, la tendenza in corso e gli indicatori sono tutti al ribasso. Un primo forte segnale di ripresa potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1,3405 €. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Interessante break rialzista del titolo HERA che conferma il potenziale rialzista del 30%

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 2,996 €, in rialzo dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

La chiusura settimanale conferma il potenziale rialzista del 30% già anticipato da un’analisi del time frame giornaliero di qualche giorno fa. La rottura della resistenza in area 2,976 €, infatti, è un forte segnale rialzista che potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 3,30 €.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,976 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Situazione incerta per Leonardo, ma potrebbero esserci i presupposti per un rialzo di oltre il 40%

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 12 maggio in rialzo del 4,04% rispetto alla seduta precedente a 11,065 €.

La tendenza in corso è ribassista (linea tratteggiata), ma i supporti stanno reggendo molto bene. Fino a quando area 10,555 €, quindi, continuerà a resistere alle pressioni ribassiste rimangono intatte le probabilità di un‘accelerazione rialzista che si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 12,009 €. In questo caso il titolo Leonardo potrebbe raggiungere area 15 €, prima, e a seguire area 20 €.