Case con vista mare a meno di 70mila euro a due passi dall’Italia su questo litorale meraviglioso

Desideri comprare una casa al mare? Che fare quando il desiderio è grande ma il budget limitato? Si può sempre approfittare delle occasioni presenti sul mercato immobiliare. Ci sono dei posti in cui è possibile realizzare il proprio sogno a prezzi ragionevoli. Spiagge da sogno sul Mediterraneo in cui trovare case con vista mare a prezzi scontatissimi. Ecco quali.

Avere una casa al mare anche se non molto grande è uno dei piccoli lussi che ci piace permetterci. Ci piace accarezzare l’idea che ci sia un posto solo per noi, in un luogo bellissimo che possiamo raggiungere tutte le volte che vogliamo. Un posto da cui raggiungere la spiaggia a piedi, in cui cenare la sera all’aperto con lo spettacolo meraviglioso del mare sempre davanti agli occhi. Ecco dove andare a cercarlo.

Dove il mare è incredibilmente blu

Le coste spagnole che si affacciano sul Mediterraneo sono stupende e incredibilmente economiche, in particolare in alcune zone meno note e solo di recente riscoperte dal turismo internazionale. Come la Costa Blanca, una riviera che si stende per circa 200 chilometri a sud di Valencia. Qui le spiagge sono immense, a tratti sabbiose, a tratti rocciose, alcune inserite in riserve naturali di rara bellezza. Vi si affacciano cittadine ricche di storia e di folklore, accoglienti e affascinanti. Il posto è facilmente raggiungibile con i numerosi collegamenti aerei, anche low cost, tra l’Italia e gli aeroporti di Valencia e Alicante. Lungo questa costa meravigliosa le case costano davvero poco.

Case con vista mare a meno di 70.000 €

Facciamo qualche esempio. Sul sito immobiliare ThinkSpain.com è in vendita a 55.000 euro un monolocale con vista mare a Torreviejas. L’immobile, luminosissimo, è situato in una zona residenziale ben servita, a due passi da meravigliose spiagge sabbiose. Dispone di una cucina già attrezzata e di un solarium comune da cui la vista spazia su paesaggi meravigliosi. Torreviejas è una delle località più affascinanti della Costa Blanca, situata tra due laghi salati e il mare. Sulle rive dei bacini lacustri vivono colonie di fenicotteri. Sempre nella stessa località e sullo stesso sito è in vendita un appartamento con vista mare di 74 mq a 68.000 euro. Dispone di un balcone e di una cucina già arredata.

A pochi passi dall’aeroporto

Lungo tutta la costa sono tante le offerte di immobili. Ecco alcuni altri esempi presenti nel sito già citato. In località La Marina, a metà strada tra Torreviejas e Alicante è in vendita a 65.000 euro una villetta a schiera di 62 mq. È parzialmente arredata e dispone di una terrazza, una veranda e il garage. Nella cittadina di Alicante si può comprare un attico con vista mare di 90 mq a 68.000 euro. L’immobile è luminosissimo e si raggiunge dall’aeroporto in 15 minuti. Alicante ha una spiaggia cittadina molto frequentata, la Playa del Postiguet, con acque calme e cristalline, particolarmente indicata per i bambini.

(*n.d.r.: In questo articolo riportiamo a titolo gratuito e come mera informazione degli annunci dei siti di compravendita immobiliare indicati. L’Autore e l’Editore non rispondono in alcun modo di quanto in essi contenuto o affermato.)