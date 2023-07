Tesla Model Y domina il 2023 e spopola in Cina

L’articolo tratta il tema della grande affermazione di Tesla con la sua Model Y. Con un’approfondita analisi di numeri e statistiche relativi alle sue vendite, in queste pagine proviamo a capire se Tesla Model Y possa diventare davvero l’auto più venduta dell’anno.

Dopo aver attraversato un momento complicato della sua storia, il settore automotive punta a tornare ai livelli di qualche anno fa. Superati gli strascichi della pandemia e con la crisi dei semiconduttori che sembra concedere una tregua, diventa quindi estremamente interessante osservare come stanno andando le cose per l'industria dell'auto e quali nuove tendenze si stanno affermando in questo periodo storico. In questo articolo, invece, diamo un'occhiata ai dati sulle vendite in questo inizio di 2023.

Sarà l’anno del sorpasso di Tesla

Gli ultimi anni hanno visto Toyota dominare le classifiche di vendita non soltanto come gruppo industriale, ma anche come singoli modelli. Nel 2022, per esempio, il colosso giapponese è riuscito a conquistare le prime due posizioni: la RAV4 è stata l’automobile più venduta in assoluto e anche l’unica a superare il milione, la Corolla si è issata al secondo posto a breve distanza (992mila). A completare il podio c’era Tesla Model Y, ancora piuttosto distante (sotto le 750mila unità vendute), ma con percentuali di crescita impressionanti, ampiamente confermate dall’incredibile risultato del primo quadrimestre del 2023. Il full electric dell’azienda di Musk è stato addirittura il più venduto quest’anno, superando rispettivamente un quartetto di Toyota: Corolla, Hilux (sesta l’anno scorso), RAV4 e Camry (che confermerebbe il quinto posto delle ultime due rilevazioni).

Comunque vada, è già un dato storico

Al di là di come andrà a finire, il successo di Tesla Model Y rappresenta qualcosa di storico: non era mai accaduto che un’automobile completamente elettrica raggiungesse tali risultati. Questi numeri non possono essere spiegati soltanto dalla crescita del mercato dell’elettrico in senso lato, che ha aumentato il volume di vendite del 66% dal 2021 al 2022, perché Tesla Model Y nello stesso periodo è cresciuta del 91%. Incrociando i dati, però, si osserva come siano l’Europa e la Cina a trainare il mercato dell’elettrico, per cui non stupisce che il modello di casa Musk sia tanto apprezzato nella terra del Dragone. D’altronde, il proprietario di Tesla aveva promesso che Model Y sarebbe diventato il modello più venduto al mondo…

Osservando i numeri più da vicino

Dando uno sguardo più approfondito ai numeri raccolti da Jato Dynamics, azienda specializzata in ricerche di mercato, notiamo come Tesla Model Y abbia venduto poco più di 267mila unità nel primo quadrimestre del 2023, oltre un terzo delle quali in Cina (più di 94mila). Gli Stati Uniti, dove Tesla è stata fondata, rappresentano attualmente il secondo miglior mercato per questo modello: nello stesso periodo, l’automobile è stata acquistata più di 83mila volte. La classifica si ribalterebbe se considerassimo il marchio, mentre, continuando a limitarci al singolo modello, l’Europa sarebbe soltanto terza (71mila unità immesse sul mercato).

Cosa prevedono gli esperti per il futuro?

Elon Musk si è recentemente detto preoccupato per le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, ma ha anche promesso la costruzione di un nuovo stabilimento in India, un altro mercato in espansione che potrebbe regalare a Tesla Model Y il primato a fine anno. Questa possibilità appare tutt’altro che remota agli occhi di Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics: con la riduzione dei prezzi e gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, oltre all’incremento della produzione e a una rinnovata capacità di fronteggiare la crisi dei semiconduttori, Tesla Model Y può davvero mettere la freccia e completare la sua rincorsa ai modelli Toyota. Più difficile, invece, che l’azienda possa arrivare a dominare anche la graduatoria dei produttori, perché l’offerta in termini di modelli è decisamente più ristretta rispetto a quella di altre case automobilistiche. Per altri analisti come Dan Levy di Barclays, questo può rappresentare anche un problema: per quella tanto agognata espansione, Tesla dovrebbe evitare di affidarsi soltanto a Model Y e Model 3 (nono modello di automobile più venduto nel 2022), data anche la comparsa di rivali sempre più agguerriti.