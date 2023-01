Comprare le azioni Tesla ora potrebbe essere davvero un grande affare? Oppure una sciagura?

Negli ultimi giorni i mercati americani sembrano dare segni di ripresa, e il toro potrebbe essere uscito dal recinto. Le prospettive per il 2023 sono al rialzo e si attende un rendimento fra il 15 e il 20% per i listini americani. Negli ultimi mesi le azioni di Elon Musk sono crollate del 71%. Cosa fare? Comprare le azioni Tesla ora, oppure attendere tempi migliori?

Il peggio per i mercati azionari americani potrebbe essere alle spalle, e il ribasso degli ultimi mesi ha messo in risalto alcune società quotate che secondo le raccomandazioni degli analisti mostrano una certa sottovalutazione rispetto al fair value stimato.

I mercati azionari ripartono al rialzo? Sembra probabile

I prezzi attuali delle azioni tendendo conto dell’attuale congiuntura economica, sembra far ritenere che i multipli siano molto convienienti in ottica di lungo termine. Per questo motivo, nelle ultime settimane, la forza dei compratori sui mercati sembra voler aumentare.

Le azioni Tesla che hanno chiuso l’ultimo giorno di contrattazione al prezzo di 103,56 dollari, nel corso del 2022 hanno segnato il minimo a 98 e il massimo a 357,48. Nei primi giorni di quest’anno è stato segnato un minimo a 96,28. Attorno a questo prezzo si sono affollate importanti divergenze rialziste di lungo termine, e queste lasciano intravedere un’elevata probabilità che possa essere stato segnato un bottom di lungo termine.

Comprare le azioni Tesla ora potrebbe essere davvero un grande affare?

Come riportato dalle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti (34 giudizi) stimano il fair value intorno al prezzo di 223,12 dollari per azione, e quindi ai livelli attuali fra pezzi correnti e fair value, il gap sarebbe di quasi il 100%.

Negli ultimi giorni fra area 98 e 96,28 sembra essersi formato un doppio minimo che potrebbe portare a una forte reazione dei prezzi con obiettivo primo a 120, e al superamento e tenuta intorno 140 (obiettivo del doppio minimo secondo i criteri dell’analisi tecnica). Il superamento di 120,36 in chiusura settimanale potrebbe far ripartire le quotazioni di lungo termine. Per Tesla il peggio potrebbe essere passato, e ora si potrebbero aprire “interessanti praterie”. Solo ritorni sotto 98 andrebbero ravvisati come nuovo indicatore di debolezza.