Approfittiamo degli incentivi statali per acquistare queste auto elettriche e ibride che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo secondo un’indagine

Negli ultimi anni, abbiamo assistito al surriscaldamento, al rompimento dei ghiacciai e alla minaccia dell’estinzione di varie specie. La causa, come tutti sappiamo, è l’inquinamento. In quest’ottica, a combattere per la causa ambientale vi sono tante persone, tra cui spicca Greta Thunberg. Sulla scia di queste manifestazioni, i vari Paesi hanno voluto dare un significativo contributo alla causa.

Uno di questi è la consapevolezza della massiccia riduzione delle emissioni co2 delle automobili. In relazione a ciò, sono state realizzate diverse auto elettriche e ibride, allo scopo di inquinare il meno possibile. Una soluzione green ed ecosostenibile per far fronte alla questione ambientale.

Come anticipato, molti Paesi hanno aderito, tra cui l’Italia. Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso degli incentivi per l’acquisto di auto di ultima generazione, soprattutto per i possessori di quelle vecchie che inquinano maggiormente.

Sebbene le auto che viaggiano con diesel e benzina al momento permangono, è innegabile però che le auto elettriche e ibride saranno quelle che domineranno sulla scena futura. Infatti, sono state considerate come le “auto del futuro”.

Per questo motivo, approfittiamo degli incentivi statali per acquistare queste auto e, per aiutarci nella scelta, Altroconsumo ha eseguito dei test su quelle che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo e che rappresenterebbero le auto ideali, per prestazioni e sicurezza su strada.

Auto elettriche per tutta la famiglia

Tra le automobili elettriche di media grandezza, quindi per tutta la famiglia, vi è la Nissan Leaf, il cui prezzo medio è di 32.200 euro. Quest’auto ha 150 cv e la sua batteria ha una potenza di 36 kWh. Ovviamente, le emissioni co2 sono ad impatto zero. Quasi tutte le voci che interessano ai consumatori hanno ricevuto esiti abbastanza positivi, tra cui l’abitacolo, le prestazioni, la sicurezza e il comfort.

Un’altra auto buona a livello di qualità e di consumo è la Citroen E-C4, con prezzo medio di circa 35.400 euro. Ha 136 cv e una potenza della batteria di 50 kWh. Molto elegante, quest’auto ha una buona tenuta su strada e buone recensione sui consumi.

Approfittiamo degli incentivi statali per acquistare queste auto elettriche e ibride che soddisferebbero il rapporto qualità prezzo secondo un’indagine

Tuttavia, anche le ibride possono essere delle soluzioni. Per quanto riguarda la categoria, vi è la Renault Captur E-tech Plug-in 160, il cui prezzo medio si aggira intorno ai 32.950 euro. Si tratta di un’ibrida ricaricabile, con 158 cv e una capacità della batteria di 9.8 kWh. Come emissioni co2 si stima 28 g/km. Quest’auto ha ricevuto diversi feedback positivi su quasi tutte le voci.

Sempre tra le ibride, vi è la Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, con prezzo medio di 37.000 euro. L’auto è un’ibrida ricaricabile, con 141 cv e batteria di 8.9 kWh, ed emissioni, invece, di 26 g/km. Anche questa ha ottenuto esiti positivi, un po’ meno sull’abitacolo.

Queste sono solo alcune delle tantissime auto immesse in commercio per fronteggiare le emissioni e aderire alla causa ambientale. Consigliamo, comunque, di rivolgersi presso i concessionari e scegliere quella che rispecchia le proprie esigenze.

Lettura consigliata

Attenzione a questa truffa che gira su WhatsApp sul buono benzina perché ci ruberà un sacco di soldi dal conto corrente