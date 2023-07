Vuoi togliere il prurito insopportabile delle punture di zanzare? Con quest’olio naturale non dovrai più grattarti

La puntura di zanzara è una delle sensazioni più fastidiose dell’estate. Se vuoi liberarti da quell’insistente prurito che ti assilla, puoi utilizzare un rimedio naturale efficace. Si applica facilmente e in un battibaleno. Vediamo di cosa si tratta e alcune soluzioni antinsetto.

Inizia tutto con una sorta di pizzicotto, poi il rigonfiamento e il prurito improvviso. È questo il ricordo sulla nostra pelle delle temibili zanzare, che quando fa caldo si riversano in sciami fuori casa. Per fortuna, di solito è solo questione di tempo perché il tutto svanisca. Solo in alcuni casi, e nei soggetti più deboli, il morso potrebbe tradursi in lesioni cicatriziali o reazioni allergiche. In ogni caso, sappi che se vuoi togliere il prurito insopportabile delle punture di zanzare, puoi adottare un pratico rimedio. Basta un prodotto portentoso reperibile in erboristeria, che ti aiuterà in queste situazioni.

Cosa fare innanzitutto per evitare di grattarsi

Non appena ti accorgi che una zanzara ti ha punto, agisci il prima possibile per contrastare il pizzicore. Per iniziare, avvolgi un pezzo di ghiaccio in un panno morbido e appoggialo sulla pelle. Per scongiurare il rischio d’infezione, è consigliabile anche lavare e disinfettare bene il pomfo. Di contro, è meglio non grattare con le unghie sulla zona colpita. Si rischierà solamente di aumentare il prurito in corso. Non pensare nemmeno di servirti dell’ammoniaca, che potrebbe provocare spiacevoli ustioni cutanee. Infine, evitiamo di applicare un prodotto spray anti zanzara se siamo sensibili alle sostanze che contiene.

Per limitare le probabilità che ci prendano di mira, ricordiamoci di portare in borsa le apposite salviette o gli stick. In commercio ci sono anche specifiche lampade con lamina collante, che attraggono e imprigionano gli insetti. Come alternativa, possiamo accendere i soliti zampironi.

Vuoi togliere il prurito insopportabile delle punture di zanzare? Ecco cosa puoi mettere

Se l’area in cui ci hanno punto le zanzare continua a prudere, possiamo provvedere con delle soluzioni di madre natura. Sono le piante, nello specifico, che potrebbero salvarci dal problema. Da queste si ricavano sostanze allevianti, come l’olio di borragine. Proprio questo unguento apporterebbe benefici calmanti e antipruriginosi. Inoltre, si dice possa donare lucentezza e setosità alla pelle, rigenerandola.

Distribuiscine qualche goccia nei punti d’interesse e attendi che agisca. Dovesse funzionare, avresti trovato un alleato ecologico che ti affiancherà almeno per tutta la stagione estiva. Prima di applicarlo, tuttavia, ti suggeriamo di rivolgerti al medico di fiducia, che saprà avvertirti circa possibili controindicazioni.