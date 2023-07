Venezia in Slovenia: un viaggio a pochi chilometri dall’Italia tra borghi gioiello e spiagge mozzafiato

Pirano in Slovenia, un viaggio a pochi chilometri dall’Italia-Plamen Agov • studiolemontree.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dove andare in vacanza? L’estate è arrivata e il desiderio di fare un viaggio è grande. Chi cerca una destinazione fuori dall’Italia ma ha a disposizione un piccolo budget potrebbe scegliere la Slovenia. A pochi chilometri da Trieste si incontrano deliziose cittadine dall’impianto veneziano e un mare cristallino e pulitissimo. A prezzi abbastanza contenuti.

Oltrepassata Trieste, subito dopo il confine, la costa slovena si estende per soli 46 chilometri, un susseguirsi di belle spiagge e splendidi borghi sul mare che un tempo appartenevano alla Repubblica di Venezia. Le palazzine in stile veneziano e le chiese che imitano la basilica di San Marco stanno lì a dimostrarlo. La presenza straniera si fa sentire durante l’estate. Le cittadine e le spiagge sono affollate di turisti non solo italiani ma anche del centro Europa. E si divertono a fare tuffi tra le onde ma anche a passeggiare tra le stradine dei centri storici. Degli autentici gioielli.

Isola, un affascinante borgo di pescatori

Venezia in Slovenia: un viaggio lungo la costa dove si alternano spiagge attrezzate e tratti selvaggi con calette di sassi e scogliere che scendono a picco sul mare. Le prime cittadine che si incontrano sono Ancarano e Capodistria e, subito dopo, Isola. Questo piccolo porto di pescatori con un centro storico stretto e compatto era anticamente un’isola, successivamente collegata alla terraferma da un ponte di pietra. Da qui il nome. Sulla Piazza Vecchia e dalla parte del porto si trovano i più bei palazzi storici.

Lungo le viuzze del centro ci sono botteghe artigiane e gallerie d’arte dove è possibile comprare collane e fermagli, oppure opere di numerosi artisti sloveni. Ma la vera specialità del posto sono i frutti di mare. Pare siano i migliori della zona. Si possono gustare nei ristoranti che si trovano dalle parti del porto, anche se i prezzi in questa zona sono piuttosto alti. Meglio scegliere un ristorante in periferia dove si spende meno senza rinunciare alla qualità. Superata Isola si incontra la suggestiva Moon Bay, la Baia della Luna, un sottile lembo di spiaggia protetto da altissime falesie. Per raggiungerla bisogna percorrere un sentiero piuttosto ripido.

Venezia in Slovenia: un viaggio alla scoperta di Pirano

Superata Isola, la costa si erge ripida sul mare e la strada sale offrendo panorami stupendi. Su uno sperone roccioso sorge Pirano, la città più incantevole della costa slovena con una forte impronta veneziana, una piccola Venezia in Slovenia. La città si sviluppa come un lungo braccio proteso sul mare. Il centro storico si presenta come un groviglio di stradine tortuose su cui si affacciano splendidi palazzi d’epoca. Il centro ruota intorno a Piazza Tartini, che di sera si anima di turisti che affollano i bar e le caffetterie. Anche Pirano è la meta ideale per chi ama la cucina a base di pesce.

Chi ama la costa selvaggia può raggiungere Strugnano dove le falesie sono altissime, fino a 80 metri, proteggendo spiagge meravigliose che si possono raggiungere solo a piedi. Alla fine della costa slovena si trova la cittadina di Portorose, con una vivace vita notturna. Dove si può tentare la fortuna giocando al casinò.