Anche se l’invito è arrivato con largo anticipo, quando la data di una cerimonia importante come un matrimonio è stata fissata per l’inizio dell’anno, la scelta dell’outfit può metterci in difficoltà.

Tornare in forma dopo gli eccessi delle vacanze necessita programmazione, è normale lasciarsi andare in un periodo allegro come quello natalizio. L’inverno, inoltre, è la stagione peggiore per l’acquisto di un abito elegante perché il clima ci mette davanti numerose scelte complicate.

Terminate le festività vediamo come vestirci per una cerimonia indossando uno spolverino per taglie forti

Le domande che ci poniamo riguardano ai tessuti da scegliere, gli accessori da abbinare, come proteggerci dalle basse temperature.

Un capo d’abbigliamento, in particolare, può aiutarci a decidere l’outfit adeguato proteggendoci dal freddo e mantenendo l’eleganza richiesta per l’avvenimento.

Lo spolverino ciclicamente torna di moda ed è determinante nella scelta del look giusto per una cerimonia in inverno.

Ecco 4 proposte che potrebbero illuminarci.

Per le donne potrebbe essere un’idea uno spolverino con lavorazione Jacquard abbinato a un tailleur nero con linea svasata. Solitamente il nero non è consigliato per un matrimonio, se la cerimonia si svolge di sera però è possibile fare uno strappo alla regola. Lo spolverino con fantasie dorate o argentate è molto elegante ed è apprezzato da chi ha fianchi importanti.

Una scelta particolare invece è il tubino. Per una cerimonia che si svolge di giorno si può osare con un colore incisivo come il cobalto. In commercio ci sono numerose proposte per tutte le fasce di prezzo. Se scegliamo il satin, un’ottima combinazione potrebbe essere lo spolverino e la stola laminata dorata che ci protegge il collo.

Se vogliamo optare per il verde in tonalità scure, colore sempre di moda per le cerimonie, un abito incrociato può essere completato da uno spolverino in mikado con scollo rotondo e maniche a tre quarti. In questo caso, il tocco in più è l’allacciatura nascosta con bottoni a pressione.

A una cerimonia che si svolge di sera, volendo indossare un abito di un colore classico come il blu notte si può abbinare uno spolverino con lavorazione Jacquard con collo a revers e una stola dorata.

Un capo che non passa mai di moda

Che si tratti del primo freddo autunnale o di quello invernale, lo spolverino ci riscalda dolcemente senza appesantire l’outfit per le cerimonie. Si tratta di un capo d’abbigliamento versatile e comodo e in commercio si può trovare in svariati tessuti, dalla seta allo chiffon, dal satin al raso. Permette vari abbinamenti assecondando la moda del momento. Inoltre i prezzi sono variabili.

Il 2022 ha visto arrivare sul mercato numerose novità, spolverini e trench a doppiopetto, in cotone strutturato o in pelle ecologica, con modelli classici o innovativi. C’è l’imbarazzo della scelta.

Ora che sono terminate le festività vediamo come vestirci per una cerimonia indossando uno spolverino per taglie forti o per uno stile androgino ed elegante. Il look giusto è alla portata di tutti.