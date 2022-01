Sentirsi a disagio durante il primo appuntamento è una sensazione frequente che molte persone provano a prescindere dall’età. Sia per gli uomini che per le donne, le prime difficoltà si presentano spesso già di fronte all’armadio.

Eppure con alcuni piccoli accorgimenti è possibile avere l’outfit giusto anche se non sappiamo quale sarà lo scenario che ci aspetta. È solo una questione di versatilità.

Gli errori da evitare quando si sceglie l’outfit per il primo appuntamento perché nulla va lasciato al caso per fare un grande colpo

Il primo errore che bisogna evitare è quello di trovarsi nel posto giusto con l’outfit sbagliato. Non possiamo scegliere la giacca e la cravatta per una gita al mare oppure uno stile sdrucito per un party raffinato.

È meglio programmare in anticipo l’abbigliamento a cui affidarsi e riflettere sulle opzioni a disposizione. Se invece non è chiara la tipologia di serata che ci troveremo di fronte, la sobrietà ci aiuterà a non sfigurare.

Un look eccessivo è rischioso sia per gli uomini che epr le donne. MA volendo concentrarsi solo sull’universo femminile, è meglio rinunciare a gonne troppo corte o ai pantaloni a vita bassa. Il comfort prima di tutto. Una calzatura troppo nuova o un tacco troppo alto potrebbero togliere sicurezza a un primo appuntamento.

Il classico abito nero, invece, con un taglio moderno, aderente e con il collo alto, con le spalle cadenti oppure con le maniche trasparenti rimane un porto sicuro.

Facile da abbinare a un tacco non aggressivo, a uno stivale oppure a un anfibio, il Little Black Dress assicura comodità senza perdere il carattere glamour.

Scelte classiche, colori neutri e accessori

Non bisogna assolutamente strafare, questa è la regola principale. Anche un look casual con i giusti abbinamenti può farci sentire speciali ed eleganti.

Una cravatta, un maglione a V e una giacca con un taglio classico sono in grado di ottenere il risultato sperato senza perdere in comodità. Così come la camicetta bianca da indossare insieme a uno skinny jeans e a un blazer è una scelta vincente per un primo appuntamento. In un outfit serale, con modello oversize e giacca può veramente stupire.

Lo stile classico e sobrio deve essere accompagnato dagli accessori giusti. A volte per gli uomini gli orologi sembrano essere passati in secondo piano. Invece, se di buona fattura sono in grado di valorizzare lo stile che abbiamo scelto.

Avere in borsa un gioiello prezioso, può aiutarci se la serata si rivela più formale del previsto.

La seduzione è un gioco

Per fare colpo possono essere diversi gi errori da evitare quando si sceglie l’outfit per il primo appuntamento perché nulla va lasciato al caso. E tra questi errori, la mancanza di personalità è il più grave.

Il colore rosa in un outfit maschile o un tessuto in tulle in una trasparenza femminile possono essere determinanti in un gioco di seduzione.

Se il look è la nostra arma, il nostro modo di esprimerci, cerchiamo di comunicare disinvoltura. Sbagliare la serata sarà impossibile.