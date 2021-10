Sappiamo bene quanto i capelli possano essere importanti per tantissime persone. Infatti, la nostra chioma dice tantissimo della nostra personalità e, proprio per questo, sperimentare ogni tanto non può che farci bene. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo già consigliato un taglio davvero in voga per le signore da provare. In un altro articolo, poi, avevamo anche indicato un’acconciatura che ha letteralmente spopolato. Ma, come è giusto che sia, dovremmo concentrarci anche sul look maschile. Infatti, ci sono tantissimi tagli da uomo che sono super di tendenza e che stanno conquistando tutti, proprio come quello che vogliamo presentare oggi. Il look che stiamo consigliando viene usato per lo più da uomini, ma sta spopolando anche tra le donne ultimamente.

Teniamoci pronti perché questo inverno tutti vorranno questo taglio di capelli e il motivo è chiaro ed evidente

Presentiamo oggi il taglio alla Pompadour, un vero e proprio must che sta spopolando nuovamente e che quest’anno sta conquistando tutti. In tantissimi, probabilmente, già conoscono questo genere di stile, ma spiegarlo nel dettaglio non può che essere comodo per moltissime persone. Partiamo dalle origini. Questo taglio, infatti, è antichissimo e risale al XVIII secolo. Prende il suo nome da Madame de Pompadour, molto vicina a Luigi XIV ed influente, al tempo, nel campo della moda e delle tendenze. La moda, poi, è continuata nel Dopoguerra e ha toccato il suo apice con il rock and roll. Oggi, poi, continuiamo a vederlo ovunque e quest’anno torna in pompa magna con qualche piccola modifica.

Il taglio alla Pompadour, ecco cosa prevede la moda del momento

Per chi non sapesse di cosa si tratta, il taglio alla Pompadour non è nient’altro che un look che prevede una rasatura ai lati e un ciuffo più lungo al centro. Per capirci, ci basterà pensare ad Elvis Presley e ai suoi capelli intramontabili. Oggi torna di moda, ma con qualche cambiamento che lo rende più attuale e contemporaneo. Infatti, il taglio alla Pompadour di adesso prevede, come quello del passato, di portare i capelli sui lati corti. Al centro, poi, i capelli dovranno risultare più lunghi. Bisognerà prendere questo ciuffo, modellandolo in modo tale da farlo apparire spettinato e ribelle.

Tirandolo leggermente indietro e fissandolo con un po’ di lacca, il ciuffo sembrerà totalmente naturale, donando alla nostra immagine quel tocco di stile che farà la differenza. Dunque, teniamoci pronti perché questo inverno tutti vorranno questo taglio di capelli e il motivo è chiaro ed evidente! Infatti, il taglio alla Pompadour rende qualsiasi look alla moda e ringiovanisce tantissimo!

