I segni dell’età sul viso di una donna sono una caratteristica di raffinatezza, saggezza ed eleganza. Le rughe, i segni del tempo e tutto ciò che l’avanzare dell’età porta con sé, infatti, rende qualsiasi persona più affascinante. Ma, al tempo stesso, è comprensibile che qualche persona possa sentirsi a disagio. E, proprio per questo motivo, ci sono dei piccoli accorgimenti di stile. Uno di questi riguarda sicuramente la nostra chioma. Dunque, vediamo qual è il taglio di capelli super alla moda che ci farà dimostrare 10 anni di meno!

Il Wispy Bangs corto, un taglio che renderà il nostro stile unico e giovanile in pochi secondi

Il Wispy Bangs corto è un’ottima idea per chi sta cercando di stravolgere completamente il proprio look per sembrare più fresca e giovane. Questo taglio consiste in un caschetto o in un bob corto, ovviamente, e in una frangetta davvero particolare. Questa, infatti, ha una caratteristica specifica. Si tratta di una frangia con delle punte leggermente piumate verso la fine, che renderanno i capelli voluminosi ma al tempo stesso non appesantiranno il viso.

Spieghiamo il perché questo taglio in particolare è capace di rendere il nostro viso più giovane e luminoso

Questo look ci fa sembrare più giovani per diversi motivi. Primo fra tutti, dona luminosità al viso, non coprendo zigomi e mento, che possono essere i nostri punti di forza. Inoltre, un taglio corto dona inevitabilmente a chiunque un’apparenza più stilosa e giovanile! E ora sappiamo finalmente qual è il taglio di capelli super alla moda che ci farà dimostrare 10 anni di meno! Corriamo dal parrucchiere appena possibile e chiediamogli questa acconciatura specifica. Dare un taglio e cambiare e trasformarsi, ogni tanto, fa bene. E in un periodo di monotonia come questo, modificare i nostri capelli non potrà far altro che renderci più allegre!

