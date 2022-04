È arrivata la primavera, i fiori stanno sbocciando ed ecco che fanno il loro ritorno questi temutissimi insetti. Impossibile fare un passo in un parco o anche in giardino senza vederli ronzare intorno. Figuriamoci quando stiamo mangiando o se indossiamo un profumo molto persistente. Per non parlare di quando ce li ritroviamo in giro per casa o intorno alle nostre piante in balcone.

Ora che le temperature si stanno alzando, stiamo più spesso con le finestre aperte, quindi il rischio aumenta. Oggi, però, vedremo come evitare che questi insetti vengano a farci visita, ma anche come prevenire che nidifichino. Infatti, se notiamo un via vai costante vicino alla nostra abitazione, potremmo ritrovarci con un nido nelle vicinanze.

Teniamo lontano api, calabroni e vespe da balconi e terrazzi con questi rimedi naturali repellenti davvero utili

Abbiamo già parlato di qualche pianta repellente per tenere lontani gli insetti, soprattutto le zanzare. Procurarsi ad esempio una piantina di salvia potrebbe davvero essere la svolta per godersi con tranquillità le nostre giornate sul terrazzo.

Differenze tra api, vespe e calabroni

Le api, a differenza di vespe e calabroni, sono una specie protetta e innocua, da tutelare. Mentre vespe e calabroni fanno parte della famiglia delle Vespidae. A seconda della specie di appartenenza, possono essere anche estremamente pericolosi. Se si dovesse notare un nido, non cerchiamo di distruggerlo da soli, ma contattiamo i Vigili del Fuoco. Alla luce di questo, per tenere lontani questi insetti è bene utilizzare metodi non nocivi. Non è sempre facile distinguere di quale tipo di insetto si tratti e potremmo rischiare di fare del male alle api. Ma questo non significa che non possiamo proteggere la nostra casa con metodi naturali.

Aromi forti e poco graditi

Uno dei rimedi naturali più efficaci sarebbe il caffè, nello specifico quello in polvere. L’aroma intenso dei chicchi macinati fa da repellente naturale per questi insetti. Ma andrà bene anche la polvere di caffè d’orzo, di cicoria o anche borragine. Per ottenere il massimo effetto, mettiamo un po’ di polvere in un posacenere. Bruciamola, facendo sempre attenzione a non scottarci, e il fumo terrà lontani questi insetti.

Anche gli oli essenziali o i macerati di aglio e cipolla sembrerebbero essere efficaci. Spruzziamo le piante con i macerati, terrà lontano anche gli afidi. Mentre in casa usiamo dei diffusori di oli essenziali, come rosmarino, geranio o canfora. Evitiamo lavanda, basilico o altre piante aromatiche, perché potrebbero attirarli invece che respingerli. Se possibile, installiamo zanzariere su tutte le finestre o almeno sulle portefinestre.

Controlliamo sottotetti, le grondaie, i cassettoni delle tapparelle e quelli delle zanzariere a scomparsa. A volte sono questi i punti più trascurati in cui questi insetti nidificano. Quindi, teniamo lontano api, calabroni e vespe da balconi e giardini con questi pratici metodi. Se abbiamo anche degli alberelli da frutto, potremmo aver bisogno anche di qualche trappola. Questi insetti sono davvero ghiotti di frutta zuccherina.

Approfondimento

Diciamo addio a mosche, insetti e afidi con questa bellissima pianta da tenere sul balcone repellente ma anche decorativa