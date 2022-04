Se l’arrivo del weekend è già di per sé una gioia immensa, il carico di contentezza raddoppia al pensiero di avere un giorno in più di vacanza. Molti beneficeranno, infatti, del fatto che il 25 aprile, data di rilevanza storica che segna la Liberazione del nostro Paese, cada di lunedì. La maggior parte dei luoghi di lavoro consente questo ulteriore giorno di riposo e quindi perché non approfittarne con una gita fuori porta?

Anche senza progettare una fuga last minute in Europa, godiamoci le bellezze nostrane, oltre agli svariati eventi previsti per il periodo. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, ecco dove andare per il ponte del 25 aprile in tutta Italia, scegliendo percorsi naturali, di gusto o di relax.

Cercando di procedere con ordine per non dimenticare nulla, partiamo dal Nord e più precisamente da Alba. Questa località piemontese, nota soprattutto per il tartufo, si colora di un evento enogastronomico in queste giornate di festa. Si tratta di Vinuum, attivo dal 23 al 25 aprile e poi ancora, più avanti, tra il 7 e l’8 maggio. Come si potrà facilmente intuire, grande protagonista è il vino e in particolare la degustazione dei migliori prodotti di Langhe e Monferrato.

Rimanendo sempre in Piemonte, ma spostandoci verso la provincia di Torino, segnaliamo che dal 23 al 26 aprile si terrà il Festival delle Rane.

Ecco dove andare per il ponte del 25 aprile da Nord a Sud tra benessere, natura e specialità locali

Profumi e colori primaverili sono invece di casa a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dove viene organizzata la Festa del Tulipano. In questo caso, la magia delle fioriture è la cornice perfetta per scoprire costumi d’epoca e prelibatezze enogastronomiche locali.

A proposito di cibo, in provincia di Rieti è stata programmata la Festa degli Asparagi. Il lago di Turano diventa lo scenario naturale ottimale per scoprire tutte le sfumature di gusto e sapore di questo amatissimo ortaggio.

Chiudiamo il nostro tour itinerante, spingendoci fino all’estremo Sud, in Sicilia, dove altre sagre e tradizioni aspettano di essere scoperte. In provincia di Catania si dà il via alla Sagra della Ricotta e del Formaggio, dove ai profumi e sapori tipici si mescola il folklore.

Il carciofo è invece protagonista di sagre sia in provincia di Caltanissetta che di Salerno, a Paestum, zona famosa proprio per questo ortaggio.

