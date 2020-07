In tanti abbiamo l’abitudine di tenere accanto al letto una bottiglia d’acqua. La comodità di svegliarsi a causa della sete e avere l’acqua sul nostro comodino è impagabile. Soprattutto durante questa stagione, dove il caldo ci rende difficile dormire. Ma, anche l’abitudine più innocua, può rivelarsi dannosa per la nostra salute. Germi e batteri, infatti, possono aggredire l’acqua sul comodino di notte. Ma vediamo nel dettaglio cosa comporta tenere l’acqua accanto al letto per tutta la notte. Ecco perché può essere rischioso per la salute.

Acqua sul comodino, un rischio?

Dunque, l’acqua accanto al letto per tutta la notte può davvero essere un’abitudine rischiosa.

Se siete soliti avere una bottiglia di plastica sul comodino, fate attenzione. Il problema riguarda la presenza del Bisfenolo A. Le bottiglie in PET potrebbero non averlo, ma non è detto che saremo salvi. Questa sostanza chimica infatti viene rilasciata ad alte temperature e potrebbe rovinare l’acqua che beviamo.

Davvero pericoloso, poi, utilizzare bottiglie in plastica che sono destinate a essere usate una sola volta. L’acqua al loro interno potrebbe essere contaminata da batteri e agenti chimici.

Per non parlare poi dei bicchieri sul comodino. Potrebbero diventare un covo di germi e batteri in men che non si dica!

C’è una soluzione?

La soluzione meno rischiosa per la nostra salute è sicuramente la bottiglia in vetro. Questi contenitori, infatti, sono di gran lunga più igienici. Le bottiglie in vetro possono essere lavate ad alte temperature, e in questo modo i batteri verrebbero eliminati!

Cercate quindi di avere sempre una bottiglia di vetro sul vostro comodino. E, attenzione, deve essere chiusa con il tappo! Cercate però di sostituire costantemente l’acqua.

Ora sapete cosa comporta tenere l’acqua accanto al letto per tutta la notte e perché può essere rischioso per la nostra salute. Cercate quindi di fare attenzione!